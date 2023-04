Von Alissa de Robillard

Eberbach. Die neue Wanderausstellung im Naturpark-Zentrum richtet sich an alle Katzenfreunde und -liebhaber. Im Rahmen des Großprojekts "Wildkatzenwälder von Morgen" ist die von Landrat Dr. Joachim Brötel eröffnete Ausstellung bis Ende Juni in Eberbach zu bestaunen. Thema ist der "Europäische Tiger": die Wildkatze in Baden-Württemberg. Sie unterscheidet sich genetisch von der Hauskatze, ist aber äußerlich nicht immer klar zu erkennen. Merkmale sind meist ein buschiger Schwanz. Sie ist etwas größer und getigert.

2022 konnte der Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) anhand eines "Monitoring"-Verfahrens mindestens drei Wildkatzen nördlich von Eberbach nachweisen, berichtet Projektleiterin Andrea Lehning, eine von zwei Referentinnen. Sie ergänzte den Fachvortrag über Wildkatzen von Edith Spielmann vom Bund-Ortsverband Steinachtal. Diese bot den geladenen Gästen umfangreiche Informationen rund um dieses Wildtier. Es stehe bedauernswerterweise auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten, aber die Bestände nähmen langsam wieder zu.

Das zeige sich anhand eines "Monitoring"-Verfahrens. Dabei werden Pfähle im Wald verteilt, die nach Baldrian riechen. Das Wildtier fühlt sich von diesem Geruch angezogen und reibt sich daran. Dabei bleiben Fell und Haare kleben, die untersucht werden, um festzustellen, um welches Tier es sich handelt. Also ob es eine Wild- oder Hauskatze ist.

Dr. Achim Brötel, Andrea Lehning, Edith Spielmann und Paul Siemes bei der Eröffnung der Ausstellung. Foto: Alissa de Robillard

Mit der Ausstellung soll das Bewusstsein für die Wildkatze und den Artenschutz geweckt werden. Die Lebensräume, welche die Wildkatzen brauchen, würden die Biodiversität der Wälder fördern, erzählt Lehning. Die Wildkatze sowie die Ausstellung übernehmen somit eine exemplarische Rolle für das Artensterben – oder eben den Arterhalt. Durch die gebündelten Informationen auf Tipi-Zelten und Leinwänden wird der Besucher am Beispiel der Katze an das Projekt und seine Wichtigkeit herangeführt. Auch für Kinder und Schulklassen ist die Ausstellung geeignet, um die Anforderung an Lebensräume für die Tiere zu verdeutlichen.

Waldpädagogin Dr. Ilka Brändle sieht für die Aufklärung gerade mit dem thematischen Schwerpunkt "Wildkatze" ein großes Potenzial: "Über die Hauskatzen kann man die Kinder an das Thema Wildkatze – somit an den Natur- und Artenschutz heranführen". Die Kinder würden das neue Wissen an die Eltern weitergeben. Somit ...