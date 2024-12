Eberbach. (swe) Die Stadtwerke Eberbach warnen aktuell vor betrügerischen Aktivitäten, bei denen sich Kriminelle als Mitarbeiter von Stadtwerken oder Energieversorgern ausgeben. Damit diese Kriminellen keinen Erfolg haben, geben die Stadtwerke wichtige Hinweise.

> Die Mitarbeiter fordern niemals dazu auf, sensible Daten wie Zählernummern oder persönliche Informationen telefonisch weiterzugeben.

> Zählerstandsabfragen erfolgen in der Regel per Post oder E-Mail.

> Nur bei unplausiblen oder fehlenden Zählerständen kann es vorkommen, dass die Stadtwerke ihre Kunden telefonisch kontaktieren. Sollten Zweifel an der Echtheit des Anrufs bestehen, können diese direkt die Zentrale anrufen und sich mit dem zuständigen Mitarbeiter verbinden lassen.

> Die Mitarbeiter kommen in der Regel nur in Ausnahmefällen und kündigen ihren Besuch meist vorher an. Im Falle eines persönlichen Besuchs sollten die Kunden sich stets den Dienstausweis des Mitarbeiters zeigen lassen, um dessen Identität zu überprüfen.

> Bei Verdacht auf Betrug sollen Kundinnen und Kunden keine persönlichen Daten oder Zählernummern weitergeben sowie umgehend die Zentrale ihrer Stadtwerke kontaktieren, um den Vorfall zu klären.

Die Stadtwerke bitten ihre Kunden, diese Hinweise ernst zu nehmen und im Zweifel lieber nachzufragen.