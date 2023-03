Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Für das, was in vier Jahren in Eberbach stattfinden soll, gibt es zwei Ereignisse als große Vorbilder. Sie beziehen sich auf das Jahr 1227. Da wurde in einer Urkunde erwähnt, dass Stauferkönig Heinrich (der mit der VII in der Klammer) die Burg Eberbach vom Wormser Bischof zu Lehen erhielt. Das eine große Erlebnis in der Neuzeit, das damit