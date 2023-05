Eberbach. Lukas Tulovic vom Liqui Moly Husqvarna Intact GP Moto2-Team kassierte beim Jerez Grand Prix im sonnigen Andalusien seinen ersten WM-Punkt.

Lange musste sich der Eberbacher Lukas Tulovic gedulden, um seinen ersten WM-Punkt in dieser Saison zu verzeichnen. Auf anfängliches Verletzungspech folgte ein Sturz beim Comeback in Austin, Texas. Mit Bedacht nahm der 22-Jährige nun das vierte Rennwochenende von 2023 in Angriff, arbeitete intensiv an seiner Leistungssteigerung, wobei er die Chance auf einen vorderen Startplatz im Qualifying nur knapp verpasste. Ein mittelmäßiger Start sorgte zunächst dafür, dass Tulovic Positionen verlor, doch als er gegen Rennmitte seinen Rhythmus fand und seine Reifen zu managen verstand, gelang es ihm schließlich, bis auf die 15. Position vorzufahren.

"Ich bin happy, dass wir das Wochenende so beenden und einen Punkt mitnehmen konnten", freute sich Tulovic nach dem Rennen. "Ein wenig schade, dass es zu Beginn des Rennens nicht so rund lief. Ich habe den Start versemmelt und bin dann auch noch etwas zurückgefallen. Es hat ein paar Runden gedauert, bis ich dann ein, zwei Fahrer überholt habe und meinen Rhythmus fahren konnte. Das hat mich viel Zeit gekostet. Ohne das Ganze hätte ich vielleicht um die Plätze elf, zwölf kämpfen können." Dennoch zeigte er sich mit dem Rennergebnis sehr zufrieden: "Ich hatte eine starke Pace nach dem ersten Drittel des Rennens und darauf lässt sich aufbauen".

Jetzt schauen wir, ob wir beim Test vielleicht noch ein, zwei Zehntel finden und das Bike noch einen Ticken für die heißen Bedingungen verbessern. Und dann einfach konstant weiter arbeiten, um in Zukunft das Wochenende besser zu beginnen, eine bessere Startposition erkämpfen und Stück für Stück dazulernen", blickt der zielstrebige Europameister von 2022 bereits auf das nächste Rennen im französischen Le Mans.