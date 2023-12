Von Alissa de Robillard

Eberbach. Ein besonderes Ehrenamt, das einer besonderen Qualifikation bedarf: Hospiz- und Sterbebegleitung. Mit Ruhe, Empathie und menschlicher Fürsorge werden schwerkranke Menschen von der ehrenamtlichen Hospizbegleitung des Hospizvereins Eberbach-Schönbrunn besucht und unterstützt.

Es ist ein Dienst von Menschen für Menschen, der nicht nur am heutigen Tag des Ehrenamts gewürdigt werden sollte. Wer schwer krank ist und im Sterben liegt, braucht manchmal einfach ein bisschen Nähe, jemanden mit dem man Musik hören kann oder der einem eine Geschichte vorliest.

Ulrike Göhrig ist Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche und Hilfesuchende. Foto:alr

"Die Hospizbegleiterinnen und -begleiter stellen ihr Wissen zur Verfügung", so Göhrig. Von ihrer Expertise können Sterbende wie Angehörige profitieren. Gerade in den hochemotionalen Momenten kann es sehr beruhigend sein, eine außenstehende Person an der Seite zu haben.

"Ohne Ehrenamtliche geht es nicht", sagt Hospizdienstkoordinatorin Ulrike Göhrig. Sie selbst hat im Jahr 2016 die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin gemacht. Heute ist ihre Aufgabe unter anderem die Vermittlung der Ehrenamtlichen mit den Sterbenden.

Für die Begleitung der Sterbenden sowie den Umgang mit den Angehörigen und Zurückgebliebenen durchlaufen die ehrenamtlichen Hospizbegleiter einen langen Prozess. Alle zwei Jahre bietet der Verein die Qualifizierung zum Hospizbegleiter an.

Diese besteht aus 80 Theoriestunden und 40 Stunden Praktikum. Themenblöcke wie zum Beispiel Aufgaben, Grenzen und die eigene Rolle in der Hospizbegleitung bilden den theoretischen Rahmen.

Auch nach der Ausbildung finden regelmäßige Themenabende im Verein statt. Zum einen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zum Anderen, damit sich die Ehrenamtlichen treffen und austauschen können, denn Kommunikation ist in dieser Arbeit unheimlich wichtig.

Doch schon vor der Teilnahme am Qualifizierungsprogramm durchlaufen Interessierte persönliche Gespräche mit Koordinatorin Ulrike Göhrig und der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Ursula Clifford. Danach findet ein Orientierungswochenende mit einer externen Dozentin statt, die die Teilnehmenden in Themen wie Tod, Sterbebegleitung und Trauerbewältigung einführt.

"Es ist eine enge Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen – sowohl vor als auch nach der Ausbildung", sagt Göhrig. Weil es die unterschiedlichsten Menschen sind, die diesem Ehrenamt nachgehen, brauche die Ausbildung Zeit und die Beziehung zu den Ehrenamtlichen sei ihr wichtig, so die Koordinatorin.

"Es ist keine leichte, dafür aber eine erfüllende und bereichernde Arbeit." Nachdem Göhrig herausgefunden hat, welche Hospizbegleitung zu welcher sterbenden Person passt, wird die Arbeit ganz individuell. "Es ist eine intensive Arbeit, in die man hereinwachsen muss", beschreibt sie das Ehrenamt.

Das Angebot des Hospizvereins ist mit dem Sterben der Menschen noch nicht ausgeschöpft. Für die Hinterbliebenen gibt es zum Beispiel Tauertreffs oder -spaziergänge. Außerdem solle das Ehrenamt mit einer Qualifizierung zur Trauerbegleitung ausgeweitet werden, berichtet Göhrig. Im Moment ist der Hospizverein mit rund 40 aktiven – größtenteils weiblichen – Ehrenamtlichen gut aufgestellt, zeigt sich die Koordinatorin zufrieden.

Erst im Oktober fand die Aussendung von insgesamt zehn neuen Begleiterinnen und Begleitern statt. Es gibt keine beruflichen Anforderungen oder Altersbegrenzung für das Ehrenamt im Hospizverein. "Wir dürfen keinen Haushalt und keine Pflege machen", klärt Göhrig auf. Es sei wichtig, einfach da zu sein für die Menschen.

Zur Frage, mit wie viel Aufwand das Ehrenamt verbunden ist, antwortet Göhrig: "Jede Stunde ist ein Geschenk". Es kann auch vorkommen, dass der Kontakt zwischen ehrenamtlicher Begleitung und hilfsbedürftiger Person schon hergestellt wird, obwohl sie noch relativ agil ist.

Wenn es die Kapazitäten hergeben, werde in solchen Fällen auch schon ein lockerer Kontakt gepflegt. "Die Leute dürfen sich trauen, bei uns anzurufen", so Göhrig. "Wir geben unser Wissen gerne weiter."