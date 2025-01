Eberbach. (by) Im Juli 2024 wurde Jorinde zusammen mit ihrem Bruder Joringel an der Bundesstraße in Eberbach gefunden. "Unser Jo-Jo-Team, bei denen Spiel und Spaß garantiert sind, warten auf ein neues Zuhause", sagt Claudia Agnes Henn, Vorsitzende des Tierschutzvereins Eberbach.

Jorinde lebt zurzeit mit ihrem Bruder und zwei weiteren Katern zusammen. Sie ist verspielt. Jedoch nicht so sehr verschmust wie ihr Bruder, und auch im Alltag etwas zurückhaltender als er.

Die circa sieben Monate alte europäische Kurzhaarkatze verträgt sich mit anderen Katzen und kennt Hunde. Sie ist familienfreundlich und für Senioren sowie für Anfänger geeignet. Jorinde ist kastriert, gechippt und registriert.

Bei reiner Wohnungshaltung vermittelt der Tierschutzverein entweder zwei Tiere gemeinsam, oder gibt die Katze zu einer bereits vorhandenen Katze ab. Sollte es sich jedoch um ein Tier handeln, das sich als überzeugter Einzelgänger zeigt, kann es auch einzeln vermittelt werden.

Info: Anfragen per E-Mail an Tierschutz1913@aol.com oder per WhatsApp an Claudia Agnes Henn (0175/7476007)