Von Carmen Oesterreich und Rainer Hofmeyer

Eberbach. War es Zufall oder eine Reaktion auf das Attentat bei der 650-Jahr-Feier in Solingen? Am späten Freitagabend wunderten sich einige Besucherinnen und Besucher über die "blau-weiße Lichtershow". Sie wussten zu der Zeit noch gar nichts von dem entsetzlichen Anschlag in Nordrhein-Westfalen mit drei Toten und acht