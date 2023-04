Eberbach. Der Frühling rückt näher und damit starten die kostenlosen Veranstaltungen zum Projekt "Blühender Naturpark" und zum Projekt "Streuobst".

Bei der Auftaktveranstaltung "Forum Bienenweide" informiert der Naturpark Neckartal-Odenwald am Mittwoch, 5. April von 18 bis 19.30 Uhr über die vielfältigen Facetten des Projekts "Blühender Naturpark". Wissenswertes zum Thema Biodiversität und naturnahem Gärtnern vermittelt Interessierten und Hobbygärtnern ein Fachvortrag mit anschließender Fragerunde.

Die Online-Auftaktveranstaltung "Forum Blühendes Unternehmen" steht am Mittwoch, 19. April, wendet sich konkret an Unternehmen aus der Förderkulisse des Naturparks. Die vielfältigen Möglichkeiten des Projektes und naturnahe Gestaltung des Unternehmensgeländes stehen im Vordergrund. Fachkundige berichten über Erfahrungen mit dem Projekt "Blühender Naturpark" und zeigen auf, mit welchen konkreten Maßnahmen Unternehmen einen Beitrag gegen das Insektensterben und für mehr blühende Vielfalt im Naturpark leisten können.

"Mein Garten für Schmetterlinge" ist Thema eines weiteren Vortrags am Mittwoch, 26. April, von 18 bis 19.30 Uhr im Naturparkzentrum Eberbach. In den letzten Jahren ist das Ausmaß des Insektensterbens allgemein bekannt geworden. Auch wenn der Rückgang auf vielschichtigen Ursachen zurückzuführen ist, kann man als Gartenfreundin so manche praktische Überlebenshilfe für unsere Schmetterlinge und andere Insekten leisten. Wie kann ich meinen Garten so gestalten, dass er möglichst für viele Tag- und Nachtfalter attraktiv wird? Welche Arten können dort gefördert werden? Was ist eine ökologische Falle und wie kann ich sie vermeiden? Ein kleines Einmaleins für den Schmetterlingsgarten mit praktischen Gartentipps nach dem Motto: "Der grüne Daumen wächst mit dem Gärtnern."

Weitere Online-Vorträge gibt es zur "Trockenmauer und Kräuterspirale im Naturgarten" am Donnerstag, 9. März, sowie am 19. April, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Es geht darum, Gestaltungsakzente zu setzen und gleichzeitig Standorte für Pflanzen zu schaffen: Egal, ob man sich eine Weinbergsmauer nachbauen oder ein Hochbeet mit Natursteinen gestalten will, dort kann man immer ein Refugium mit Lücken und Hohlräumen für Tiere wie Mauerbienen oder Mauereidechsen schaffen.

Dabei muss es nicht gleich die große Mauer sein, auch in kleine Gärten lassen sich schnell zu realisierende kleine Bauwerke errichten. Im Online-Vortrag werden verschiedene Möglichkeiten gezeigt, auch, was beim Bau dieser Strukturen beachtet werden muss.

Mehr Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es auf der Website: https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de/aktuelles/veranstaltungskalender