Eberbach. (by) Der Eberbacher Weihnachtsmarkt wurde am heutigen Freitag auf dem Neuen Markt eröffnet. Wieder einmal laden auch viele Eberbacher Vereine ein, in der Vorweihnachtszeit ein paar unbeschwerte Stunden zu genießen.

An 22 Ständen gibt es nicht nur Weihnachtliches, sondern auch ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Das reicht von den Klassikern Bratwurst, Steak und Pommes über Butterstollen und Popcorn, kamerunische Delikatessen, Plätzchen und Honig bis hin zu Schupfnudeln mit Kraut, Apfelbrot und veganem Falafel.

Zum Wärmen von Innen an den doch jetzt merklich kälteren Abenden gibt es Glühwein oder Glühmost. Für die Kinder gibt es ein Karussell und einen Stand mit Süßigkeiten.

Der Eberbacher Weihnachtsmarkt öffnet heute und am morgigen Sonntag jeweils um 11 Uhr. Am Samstag ist um 21 Uhr Schluss, am Sonntag um 18 Uhr.