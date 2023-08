Eberbach. (momo) Drei Tage Vollbetrieb wurden bewältigt, dann brauchte die Fähre eine kleine Verschnaufpause: Der Frischling fuhr am Montag nicht wie geplant vormittags, sondern nahm seinen Dienst erst gegen 16 Uhr auf.

Grund war ein Defekt an der Lichtmaschine sowie starke Rußentwicklung im Motor, wie Angela Mahmoud mitteilte. Schon am Sonntagabend fiel der Bordstrom aus, der Betrieb lief den restlichen Tag auf Stromsparmodus. Bei der Überprüfung kam dann die Hiobsbotschaft: Die Lichtmaschine war defekt.

Am Montag kamen also zwei Ingenieure in aller Früh, um den Motor zu begutachten und die Schäden zu beheben. Dabei wurde allerdings eine starke Verrußung festgestellt, sodass sich Frischlings-Chefin Mahmoud zunächst entschied, den Betrieb vorübergehend ruhen zu lassen. So sollten schwerwiegende Motorschäden vermieden werden.

Mit einer wahren Teamleistung wurde dann der komplette Motor zerlegt, ein leckender Schlauch repariert, Dichtungen ersetzt und Öl nachgefüllt. Schlussendlich gelang es auch, die defekte Lichtmaschine wieder in Gang zu bringen. Nach einer abschließenden Prüfung konnte der Frischling seinen Dienst dann wie gewohnt wieder aufnehmen.

Mahmoud war stolz auf ihre Mitstreiter: "Da die Batterien alle neu waren, hat uns das mit der Lichtmaschine natürlich kalt erwischt. Aber es ist super, wie schnell wir reagieren konnten, Riesenlob an mein Team!"

Es war ärgerlich, dass ausgerechnet zum Kuckucksmarkt so etwas passieren musste. Aber nun sind Mahmoud und ihr Team wieder guter Dinge: "Jetzt ist wieder alles klar und das sollte passen, auch über den Kuckucksmarkt hinaus", gibt sich Mahmoud optimistisch. "Den Motor kennen wir jetzt in- und auswendig, alles, was bisher noch verborgen war, lag nun offen."