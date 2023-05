Neben dem Ausflug ins Weltall erleben die Schüler auch eine abstrakte Fahrt auf der Achterbahn Das Schiff hat verschiedene Filmchen dabei, die den jeweiligen Altersklassen der Besucher entsprechen. Auf roten Sitzsäcken können sich die Besucher in andere Sphären katapultieren lassen. Unterhaltung und Wissenschaft werden in einem optischen Erlebnis zusammengebracht.

Den Besuchern wird ein vielseitiges und erlebnisreiches Programm an Bord geboten. Interaktive Wissenschaft ist hier das Stichwort. Die Erlebnisfläche ist in vier Bereiche aufgeteilt: Zwei Ausstellungsräume, die sich thematisch unterscheiden, ein Raum für die Workshops und Arbeiten im Labor und den Mini Dome, der einen Eindruck vom Sciens Dome im Haupthaus vermitteln soll. Dabei handelt es sich um eine rund 700 Quadratmeter große Projektionskuppel, die unter anderem durch die Krümmung einen 3D-Effekt erzeugt. Der Mini Dome ist etwas kleiner, wie der Name vermuten lässt, aber nicht weniger beeindruckend. Über vier Projektoren werden die Bilder auf die Kuppel gespielt. So hat man das Gefühl, durch den Weltraum zu schweben – begleitet von Peter Schillings "Major Tom".

Das Schiff ist von Mai bis Oktober auf Tour und steuert insgesamt 25 Orte an. Auf der MS experimanta befinden sich neben dem Kapitän und ein paar Matrosen jeweils vier weitere Crew-Mitglieder vom Haupthaus experimenta in Heilbronn . Sie arbeiten nicht nur auf dem Kahn, sondern bewohnen ihn auch.

Eberbach. "Ihr dürft heute anlangen, drücken und schieben", begrüßt Anna-Suse Röse die Kinder an Bord der MS experimenta. Das Wissenschaftsschiff ist seit gestern in der Stadt und ankert bis 7. Mai am Neckarlauer. Die Klassen 3c der Dr.-Weiß-Grundschule und 5a der Gemeinschaftsschule dürfen zwei Stunden lang experimentieren, auf Knöpfe drücken und an Schnüren ziehen. Ziel ist es, die Wissenschaft spielerisch zu entdecken – mehr noch durch Spielen Wissenschaft schaffen. Die einzige Regel, die es zu beachten gilt: "Wir lesen, wir denken, wir tun".

Von Alissa de Robillard

Auf die Kuppel des Mini Domes werden mit vier Projektoren Videos gezeigt. Durch die Krümmung und die spezielle Technik entsteht ein dreidimensionales Bild. Foto: Alissa de Robillard

Auch die Experimente und Bastelarbeiten richten sich nach den Altersklassen. Der hintere Raum ist wie ein Schülerlabor aufgebaut. Bei sieben Workshop-Angeboten dürfen die Besucher tüfteln, basteln und ausprobieren.

Den Schülerinnen und Schülern wird ein PH-Wert Experiment und das Flaschentaucher-Experiment angeboten. Die Schüler setzen sich eifrig an die Tische und legen mit dem experimentieren los. Zwischen "Hää?" und "Wie soll das gehen?" erfüllen freudige Ausrufe des Erfolgs den Raum.

Die beiden Ausstellungsräume sind thematisch aufgeteilt. Im vorderen Bereich geht es ganz grob um den Menschen. Hier befinden sich unter anderem ein Körperscanner, eine Wärmebildkamera, ein Mikroskop und ein Computer, der ausrechnet wie einzigartig man ist. Die Besucher beschäftigen sich in diesem Teil mit den eigenen Spuren die sie hinterlassen. Der Hintere Bereich fokussiert sich auf die Fähigkeiten der Besucher. Durch Knobelaufgaben, logisches und räumliches Denken und Geschicklichkeitsübungen kann man die eigene Toleranz- und Frustrationsgrenze testen.

"Die Ausstellung ist eine Mischung aus neuen und älteren Exponaten. Einige Ausstellungsstücke sind von früheren Sonderausstellungen", erklärt Friederike Wawerka, Crew-Mitglied der experimenta. "Ansonsten ist das Programm bei jeder Tour anders". Wawerka ist das erste Mal auf einer Tour dabei, kenne aber die Exponate aus der Ausstellungsentwicklung, wie sie erzählt. An den jeweiligen Stopps würde die Crew gewechselt.

Besuchen kann das Schiffe jeder. Dafür stehen Schulklassen, Gruppen oder Privatpersonen jeweils zwei Stunden zur Verfügung, die im Voraus gebucht werden müssen. "Insgesamt passen maximal 70 Personen pro Slot auf den Kahn, ohne sich gegenseitig auf den Füßen zu stehen", sagt Röse. Öffnungszeiten sind von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Interessierte müssen sich im Voraus im Internet einen Slot reservieren.

"Ich bin dankbar, dass wir hier sein dürfen", sagt ein Schüler der Gemeinschaftsschule. "Hier gibt es so viele interessante Dinge zu entdecken und zu lernen." Am beliebtesten war bei den Schülern zum einen die Kugelbahn, die magnetisch an der Wand befestigt war, das Murmellabyrinth, das durch eine Glasscheibe gesteuert werden musste und natürlich die Filmchen im Mini Dome.

Info: Reservierung der Zeitfenster unter https://www.ms-experimenta.science/