Zur Ausstattung am Neuen Markt gehören sechs höhenverstellbare Schreibtische (65 bis 125 cm) und Bürostühle mit Netzrücken, LAN und WLAN, drei 34 Zoll Curved Monitore mit 1 x DigitalPort, 1 x HDMI und 1 x USB Typ C mit Ladefunktion sowie ein Canon iR Advance DX C257i Farbdrucker/Kopierer (DIN A4). In einer Schaffenspause kann man vom Balkon aus – wo ein Tisch mit vier Stühlen und Sonnenstühle sind – einen Blick auf den Neuen Markt genießen.

Eberbach beteiligt sich als eine von vier Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis bei den "Smart Cities of Germany" im Teilprojekt "Freiräume". Der Gemeinderat der Stadt Eberbach hat der Umsetzung bis August 2026 zugestimmt. In der Folge sollen unter anderem leer stehende Geschäfte in der Altstadt zu multifunktionalen Räumen und Coworking-Spaces umgewandelt werden. Im Moment ist der Neue Markt 13 noch das einzige Objekt. Weitere drei sollen aber absehbar dazukommen, im Herbst ein oder zwei weitere.

Die ersten Tage verliefen gut, nachdem es im Vorfeld und bereits in der Folge der Probephase im Herbst viele Anfragen gegeben hatte. Wie von der Pressestelle der Stadt weiterhin zu erfahren war, werden es nach und nach mehr Interessenten für verschiedenste Nutzungen. Dabei handelt es sich um Privatpersonen, die dort arbeiten, aber auch um Vereine und Firmen, welche die Räume für Treffen oder Besprechungen mieten.

Nachdem der Raum im ersten Obergeschoss entsprechend ausgestattet war, ging es am 22. Mai direkt los. Eine Einführungsaktion bis 30. Juni soll es Interessenten erleichtern, das Angebot zu testen. So ist die erste Buchung kostenlos (Coworking und nutzungsoffen). Auf jede weitere Buchung im genannten Aktionszeitraum gibt es 50 Prozent Nachlass. Für Eberbacher Vereine, Organisationen und Vereinigungen wird auf den ermäßigten Preis noch einmal ein Nachlass von 50 Prozent gewährt.

Zur Ausstattung am Neuen Markt gehören sechs höhenverstellbare Schreibtische (65 bis 125 cm) und Bürostühle mit Netzrücken, LAN und WLAN, drei 34 Zoll Curved Monitore mit 1 x DigitalPort, 1 x HDMI und 1 x USB Typ C mit Ladefunktion sowie ein Canon iR Advance DX C257i Farbdrucker/Kopierer (DIN A4). In einer Schaffenspause kann man vom Balkon aus – wo ein Tisch mit vier Stühlen und Sonnenstühle sind – einen Blick auf den Neuen Markt genießen.

Zudem gibt es eine Tee-/Kaffeeküche mit Wassersprudler, Kaffeemaschine (Pads und Filter), Wasserkocher, Tassen, Gläser und Besteck. Im Besprechungsraum gibt es neben einem großen Besprechungstisch ein AdvanTouch 86 Zoll TouchDisplay mit Internetanbindung, Android und Windows Betriebssystem, 3 x HDMI-In und 1 x DisplayPort, eine kabellose Verbindung über BytelloShare, Apple Airplay und Google Chromecast ist möglich. Seitlich gibt es zwei magnetische, analoge Whiteboards.

Info: Buchungen, Anfragen und Informationen sind möglich bei der Stadt Eberbach über das Sachgebiet Kultur-Tourismus-Stadtinformation, Leopoldsplatz 1, Telefon (06271) 87.241 oder per E-Mail an freiraeume@eberbach.de. Weitere Informationen zu Kosten etc. über www.eberbach.de