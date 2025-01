Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Am Dienstagabend hatte die Stadt Eberbach, in Kooperation mit den Stadtwerken, Bürger und Bürgerinnen zur öffentlichen Vorstellung erster Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung für Eberbach in die Stadthalle eingeladen. Den Weg dorthin hatten aber leider nur wenige Interessierte gefunden.

Bürgermeister Peter Reichert begrüßte die