Eberbach. Die Bikeländ-Eröffnung war ein voller Erfolg. Zu Hunderten kamen die Menschen, die Verantwortlichen sprechen schon jetzt von zahllosen E-Mails, die sie mit durchweg lobenden Worten seit Sonntagabend erreicht haben. Unter den Gästen war auch Carsten Schymik, Sprecher der Ostwürttembergischen Dimb (Deutsche Initiative Mountainbike e.V.) Im Gespräch äußert er sich über die Eberbacher Besonderheiten und die mögliche Signalwirkung, die das Bikeländ weit über die Grenzen Eberbachs hinaus haben könnte.

Herr Schymik, können Sie die Funktion der Dimb kurz beschreiben?

Gerne. Die Dimb hat über 50 Verbände bundesweit. Wir vernetzen die lokalen Mountainbike-Szenen mit den Behörden und kommunalen Ansprechpartnern, helfen bei aller Arten Projekten und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Das reicht von Input an Ideen bis hin zu Gesprächen mit den örtlichen Forstbehörden. Der Kanuclub Eberbach ist auch Mitglied geworden, so profitieren beide Seite von den Erfahrungen und dem ausgetauschten Know-How.

Von der Altstadt aus gesehen gibt es Trails in jeder Richtung. Das bedeutet Abwechslung und Vielfalt, die man sonst bei kaum einer deutschen Mountainbike-Gegend findet. Foto: Bikeländ

In Eberbach waren Sie aber nicht nur als Dimb-Sprecher, sondern auch als privater Mountainbiker. Wie war ihr erster Eindruck?

Genau, ich fahre selbst seit über 30 Jahren und kann nur sagen: Phänomenal, was hier auf die Beine gestellt wurde. Wir waren zu viert unterwegs, zwei "Locals", ein Dimb-Kollege und ich. Eberbach hat hier wirklich eine neue Messlatte gesetzt, das ist deutschlandweit ziemlich das Beste, was man finden kann. Anderswo gibt es diese Mischung und solche Herausforderungen so konzentriert einfach nicht.

Können Sie genauer erklären, was diese Mischung ausmacht?

In Eberbach liegen die Trails nicht abseits. Es gibt anderswo Gebiete, bei denen man die Mountainbiker an den äußersten Rand "verbannt" hat. Hier ist die Stadt im Zentrum, man kann von eigentlich allen Strecken direkt dorthin zurückradeln und hat die freie Auswahl. So entsteht eine Win-Win-Situation, denn die Sportler haben nach den Trails natürlich Hunger und Durst. Das ist für die Entwicklung der Innenstädte und das Thema Kaufkraft ein erhebliches Potenzial.

Welche Herausforderungen bietet Eberbach, die man sonst nicht findet?

Die Abwechslung und die Naturbelassenheit. An den meisten Trails wurde kaum bis gar nicht in die Umwelt eingegriffen. Statt gebauten Kurven hat man natürliche Verläufe, Wurzeln, Steine, eben echte Naturtrails. Die sind an sich schon technisch anspruchsvoller zu fahren. Dazu kommen dann die örtlichen Begebenheiten. Das Gebiet erstreckt sich sehr weitläufig; man hat also die Hänge an verschiedenen Himmelsrichtungen und teils ganz unterschiedliche Böden zum Fahren. Das kann große Unterschiede machen und bietet entsprechenden Reiz. Man fährt eben nicht überall gleich, sondern ist immer gefordert.

Die Unterschiede sind so groß?

Das können sie zumindest sein. Als anschauliches Beispiel dient die Kindheitserinnerung ans Sandburgen bauen. Trockener Sand hält nicht, feuchter deutlich besser. So ist es dann auch bei sandigem Boden mit dem Grip. Kommen wir aber zu Stellen mit Ton oder Erde, verhält es sich andersrum: trocken gut, nass wird es schnell rutschig. Ein Trail am Nordhang bekommt natürlich kaum Sonne, an einem Südhang kann sich der Boden tagsüber deutlich verändern.

Eberbach hat also viel zu bieten, was technische Ansprüche und das Drumherum anbelangt. Wie können andere Gebiete davon profitieren?

Auf ganz vielfältige Weise. Was und wie das hier entstanden ist, kann eine Art Blaupause werden. Bestehende Gebiete mit Problemen können sich orientieren, was hier vielleicht besser gemacht wird. Und neu entstehende haben eine in diesem Umfang bisher kaum da gewesene Planung als Vorlage, die man dann selbst nicht komplett neu beginnen, sondern vielleicht nur in Teilen anpassen muss.

Wenn sich mit zunehmender Zeit dann auch belegbare Aussagen über mehr Besucher, Nutzen für die lokale Gastronomie oder den Einzelhandel, einfach die Belebung der ganzen Gemeinde treffen lassen, hat Eberbach das Potenzial, eine echte Vorbildfunktion einzunehmen.