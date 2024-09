Eberbach. (momo) Es ärgert die Verantwortlichen, soll aber an einem erfolgreichen Wochenende nichts ändern: In der Nacht auf Montag ist eins der Bikeländ-Festival-Plakate gestohlen worden.

Frieder Wagner hatte über die Firma Zettl, mit der er beruflich ohnehin in Kontakt steht, vier große Banner fertigen lassen, die sonntags aufgehängt wurden. Sowohl Wagner selbst als auch die Firma spendeten jeweils zwei. Anscheinend gefiel bisher Unbekannten eines der drei mal zwei Meter großen Plakate zu gut: Am Montagmorgen waren am Rewe-Mitarbeiter-Parkplatz nur noch die zerschnittenen Kabelbinder auf dem Boden - vom Plakat keine Spur.

Übrig blieben nur Kabelbinder. Foto: privat

"Ich habe montags gleich eins nachbestellt", gab sich Wagner nicht geschlagen. Schon am Dienstag hing der Ersatz. An gezielten Diebstahl glaubt man im Bikeländ nicht: "Die Banner sehen einfach cool aus. Vielleicht wollte das jemand für sich selbst haben, was natürlich trotzdem ärgerlich bleibt."

Am Freitag wird ein weiteres Plakat über den Eingangsbereich gehängt. Das aber in sicherer Höhe per Kran.