Eberbach. (rho) Der Vorsitzende des Vereins Awo-Laden in Eberbach ist überaus zufrieden: "Wir wurden wahrgenommen, es gab eine gute Resonanz". Am Tag der Veröffentlichung unseres Aufrufes meldete sich schon um acht Uhr morgens eine Dame telefonisch bei Curd Walschburger, dessen Erreichbarkeit im Eberbacher Telefonbuch zu finden ist.

Am Freitag hatte die RNZ berichtet, dass Rentnerinnen und Rentner gesucht werden, die den Betreibern der wohltätigen Einrichtung in der Steigestraße stundenweise zur Hand gehen. Dafür gibt es einen kleinen Stundenlohn. Auch wurde davon geschrieben, dass der Awo-Laden gerne Haushaltsgegenstände im Laden anbietet oder über das Schwarze Brett Gegenstände aus Haushaltsauflösungen vermittelt.

Rund ein Dutzend Leserinnen und Leser haben sich gemeldet. Selbst per Mail-Adresse des AWO-Ladens kam über eine Handvoll Kontakte zustande. Es gibt also Interessenten für die Hilfe im Laden. Auch riefen Leser an, die Haushaltsgegenstände zur Verfügung stellen wollen. Curd Walschburger betont ausdrücklich, dass weitere Interessenten für die Unterstützung im und rund um den Awo-Laden gerne gesehen sind, dass die Personalgewinnung noch nicht abgeschlossen ist.

Auch aus der lokalen Politik wurde Walschburger angesprochen, mit dem Hinweis, man werde den Wunsch der AWO auf eine weiterhin amtlich geförderte personelle Ausstattung auf höherer Ebene unterstützen.