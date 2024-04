Von Peter Bayer

Eberbach. Eberbach will Flagge zeigen: für Vielfalt und Demokratie, gegen Hass und Hetze. Am Samstag, 13. April, soll hierzu in der Stauferstadt eine große Kundgebung und Demonstration stattfinden. 41 Organisationen sind dem Aktionsbündnis inzwischen beigetreten. Am Montag trafen sich die Mitglieder des Vorbereitungsteams, um noch einige Details zu besprechen. Beginn der Demo ist um 14 Uhr am Synagogenplatz, Ende gegen 16 Uhr auf dem Leopoldsplatz.

Auch wenn drei der im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen dem Bündnis beigetreten sind, handle es sich um keine politische Veranstaltung oder Wahlveranstaltung, betont Jens Thomson vom Vorbereitungsteam. Die Veranstaltung sei auch nicht gegen einzelne politische Parteien gerichtet. Vielmehr gehe es darum, freundlich und respektvoll miteinander umzugehen.

Den Synagogenplatz haben die Veranstalter bewusst als Start der Demonstration gewählt, weil "dieser Platz für Eberbach ein Erinnerungs- und Gedenkort ist – an die Zeit der Verfolgung von Andersdenkenden, Juden, Ausländern und Minderheiten." Hier werde greifbar, was der Satz "Nie wieder ist jetzt" bedeute. Hier sind erste Reden geplant. Anschließend geht es durch die Bahnhofstraße und Friedrichstraße zum Leopoldsplatz. Dort findet die Kundgebung mit weiteren Reden und musikalischen Beiträgen statt.

Als Redner vorgesehen sind Bürgermeister Peter Reichert, Pfarrer Gero Albert, Petra Weidner und Professor Ulli Heimlich von der "Initiative Lebendige Demokratie Eberbach", Berivan Yesilmen, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Arbeitskreis Asyl Eberbach sowie Gemeinderätinnen und -räte der dem Bündnis beigetretenen Fraktionen AGL, FWV und SPD mit einem gemeinsamen Beitrag. Im Anschluss können noch kurze Statements aus dem Unterstützerbereich abgegeben werden.

Zwischen den einzelnen Reden sind musikalische Beiträge vorgesehen. Zum einen von Eberbacher Chören. Die Idee "Hier singt das Volk" stamme aus Mosbach, erklärt Prof. Heimlich. Weitere Mitwirkende sind Sani und Paul sowie eine Bläsergruppe und ein Asylbewerber.

Anlass für die Veranstaltung mit dem Bekenntnis zu Vielfalt und Demokratie und gegen Hass und Hetze sind die seit Anfang Februar zahlreichen Demonstrationen in vielen Städten für den Erhalt der freiheitlichen Demokratie sowie gegen Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Die große Breite der Gesellschaft distanziere sich damit "von denjenigen, die Hass und Hetze gegen Andersdenkende und Minderheiten verbreiten und die sogenannte Remigration – Ausweisung, Vertreibung und Deportation auch von Ausländern mit Bleiberecht und von nicht assimilierten deutschen Staatsbürgern – diskutieren.

Das sei für die Mitglieder des Vorbereitungsteams Anlass gewesen, auch in Eberbach ein breites Bündnis "Für Vielfalt und Demokratie – gegen Hass und Hetze" zu organisieren. Das erste Treffen fand am 19. Februar statt, dem Bündnis sind mittlerweile 41 Vereine, Initiativen, Unternehmen, Parteien und Wählervereinigungen beigetreten. Das Ziel, die Zahl von 15 Organisationen der Veranstaltung in Neckarsteinach zu übertreffen, sei damit klar erreicht worden.

Bei der Kundgebung am Samstag rechnet Jens Thomson mit rund 300 Teilnehmern. Auch wenn ab 14.15 Uhr Brücken-, Bahnhof- und Friedrichstraße gesperrt sind, ist der Busverkehr nicht eingeschränkt.

Im Rahmen der Veranstaltung wollen Prof. Dr. Ulli Heimlich und Petra Weidner auf dem Leopoldsplatz das "Eberbacher Manifest" zur Pflege der lebendigen Demokratie vorstellen und Unterzeichnende gewinnen. Nach der Veranstaltung soll auch noch eine digitale Unterzeichnung möglich sein. Infos hierzu gibt es unter www.lebendige-demokratie-eberbach.de.