Eberbach. (H.R.) Im Jahr 1978 führte die damalige Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege mit Unterstützung des Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg eine Bootsfahrt auf dem Neckar durch. Daran nahmen auch Vertreter des Nabu Eberbach teil. Zuvor war vom Nabu Eberbach der Antrag gestellt worden, die Schilfflächen am linken Ufer bei der Neckarbrücke unter Schutz zu stellen. Bei der Bootsfahrt sollte ein erster Überblick gewonnen werden über schutzwürdige Uferzonen, die Lebensraum für wild lebende Tiere und Pflanzen waren.

Bei Wasserbauarbeiten in den 1960er Jahren waren beim Abbaggern von wasserständigen Schilfflächen Niststandorte von Zwergrohrdommel, Drosselrohrsänger und Teichrohrsänger zerstört worden und verloren gegangen. Der Nabu Eberbach bemühte sich in den Folgejahren zusammen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt und der Stadt eine Verbesserung des ökologischen Zustandes des Neckars auf Eberbacher Gemarkung zu erreichen. Zugleich sollte das Landschaftsbild verbessert werden. Neben der Anpflanzung von Erlen und Eschen am Neckarufer durch den Nabu konnten weitere ökologische Fortschritte erreicht werden.

Das Schilfgebiet bei der Neckarbrücke wurde 1980 zum "Flächenhaften Naturdenkmal" erklärt und notwendige Uferbefestigungen durchgeführt. Es erfolgte die Ausweisung des Neckaruferstreifens, "Geschützter Grünbestand Wasen-, Au-, Spitzwiesenäcker" der Stadt mit Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern durch den Nabu.

Auf Höhe des Kanuclubhauses errichtete das Wasser- und Schifffahrtsamt zusammen mit dem Nabu zwei Flachwasserzonen mit Schilfeintrag. Die Stadt Eberbach schuf mit Hilfe der Fischhegegemeinschaft "Bad. Hess. Neckartal" und des Naturparks Neckartal Odenwald am Neckar auf Gemarkung Pleutersbach eine "Fischkinderstube".

Auf Initiative von Klemens Bernecker wurde am Neckarufer auf Höhe der Kläranlage ein Reptilienschutzgebiet geschaffen, deren Pflege ebenfalls der Nabu übernahm. Als jüngste Maßnahme der landesweit durchgeführten Aktion "Lebendiger Neckar" erwarb der Nabu Neckarufergrundstücke auf der Gemarkung Rockenau zur Gestaltung eines natürlichen Flussuferstreifens.