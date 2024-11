Region Eberbach. (zg) 20 naturbegeisterte Teilnehmende erlebten in Schwarzach den Wilde Sau-Pirschgang für Nicht-Jägerinnen und Nicht-Jäger. Unter der Leitung von Förster und Jäger Nils Gütle (ForstBW) ging es auf Entdeckungstour in den herbstlichen Wald. Unterstützt wurde er von Michaela Kahl, Projektmanagerin des Projekts "Wilde Sau" beim Naturpark Neckartal-Odenwald, die das gleichnamige Projekt vorstellte und Einblicke in die Welt der Wildschweine bot.

Die Gruppe tauchte tief in die Geheimnisse des Lebens und Verhaltens der "Schwarzkittel" ein. Von der Bedeutung der Suhle als Wildschwein-Wellness-Oase bis zum Malbaum, der als Pflegestation für die robuste Schwarte dient – die Natur bot viele spannende Schauplätze. Dabei kam auch das Thema Jagd nicht zu kurz, insbesondere die nachhaltige Nutzung von Wildfleisch. Auch die Jägersprache wurde lebendig: Begriffe, die sonst nur Jägerinnen und Jäger verstehen, wurden erklärt und sorgten für einige Aha-Momente. Nach dem informativen Teil folgte der gesellige Abschluss in der Jagdhütte. Dort erwartete die Teilnehmenden ein herzhaftes Wildschwein-Chili, dazu das beliebte Wilde Sau-Bier und ein kräftiger Wildsautropfen. In gemütlicher Atmosphäre wurden die Eindrücke des Tages ausgetauscht – ein gelungener Ausklang für diese Veranstaltung.

Mit dem Pirschgang neigt sich das Wilde Sau-Jahr 2024 langsam dem Ende zu. Doch noch bis morgen laufen die Aktionswochen, die mit der Wilde Sau-Tafelrunde im Hotel Karpfen in Eberbach ihren krönenden Abschluss finden. Auch für das kommende Jahr ist bereits viel geplant: Neben drei weiteren Pirschgängen stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm.

Info: Interessierte finden alle Termine und Informationen unter www.wilde-sau.net .