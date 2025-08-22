Ab Samstag ist auf dem Festplatz kein Parken mehr möglich
Für den Kuckucksmarkt gelten wieder verschiedene Verkehrsmaßnahmen. Das Halteverbot an der B37 wird für die Dauer aufgehoben.
Eberbach. (by) Anlässlich des Kuckucksmarktes vom 29. August bis 2. September kommt es im Bereich des Sportgebietes "In der Au" wieder zu einigen Änderungen für den fließenden wie auch parkenden Verkehr.
So wird das Marktgelände an der östlichen Einmündung der Alten Pleutersbacher Straße – jetzt Sackgasse und Zufahrt zum Campingpark – für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ab Samstag, 23.
