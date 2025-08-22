Freitag, 22. August 2025

Plus Eberbach

Ab Samstag ist auf dem Festplatz kein Parken mehr möglich

Für den Kuckucksmarkt gelten wieder verschiedene Verkehrsmaßnahmen. Das Halteverbot an der B37 wird für die Dauer aufgehoben.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Das Marktbüro steht bereits seit Tagen in der Au, am Festplatz darf noch geparkt werden, er wird erst ab Samstag gesperrt. Foto: Peter Bayer

Eberbach. (by) Anlässlich des Kuckucksmarktes vom 29. August bis 2. September kommt es im Bereich des Sportgebietes "In der Au" wieder zu einigen Änderungen für den fließenden wie auch parkenden Verkehr.

So wird das Marktgelände an der östlichen Einmündung der Alten Pleutersbacher Straße – jetzt Sackgasse und Zufahrt zum Campingpark – für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ab Samstag, 23.

