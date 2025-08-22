Eberbach. (by) Anlässlich des Kuckucksmarktes vom 29. August bis 2. September kommt es im Bereich des Sportgebietes "In der Au" wieder zu einigen Änderungen für den fließenden wie auch parkenden Verkehr.

So wird das Marktgelände an der östlichen Einmündung der Alten Pleutersbacher Straße – jetzt Sackgasse und Zufahrt zum Campingpark – für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ab Samstag, 23.