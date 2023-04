"Als Genossenschaft müssen wir selbstständig mit dem Laden erfolgreich sein. Wenn die Genossen nicht in ihren eigenen Dorfladen gehen, so wird dieser auf Dauer nicht bestehen können", unterstreicht Rösch.

"Tante M" erhält einen kleinen Teil des Umsatzes als Franchisegebühr. Bei "Teo" wäre die Genossenschaft hingegen nur Verpächter der Fläche gewesen. Der Gewinn wäre komplett an "Tegut" geflossen, was nicht dem genossenschaftlichen Gedanken entsprochen hätte.

"Das heißt, die Gewinne, die der Laden erwirtschaftet, fließen nicht in ein großes Unternehmen, sondern zum Großteil in unsere Genossenschaft. Somit ist es auch wirklich ein Laden von und für Götzinger Bürgerinnen und Bürger."

Buchen-Götzingen. (tra) Götzingen wird einen "Tante M"-Laden bekommen, der noch in diesem Jahr eröffnet werden könnte. Das Dorf wird dann endlich wieder eine Nahversorgungsmöglichkeit vor Ort haben.

Die Genossenschaft "Dorfcampus Rinschbachtal" hat einen Franchisevertrag mit der schwäbischen Walk-In-Store-Kette geschlossen. "Wenn die erforderlichen Genehmigungen zeitnah vorliegen, könnte das Projekt sogar noch zum Ende dieses Jahres finalisiert werden", so Kai-Christopher Rösch, der Mitglied des Genossenschaftsvorstands ist, gegenüber der RNZ.

Zunächst deutete alles darauf hin, dass Götzingen einen "Teo" der Firma "Tegut" bekommen würde. Warum hat man sich nun doch für "Tante M" entschieden? Für "Tante M" sprach zunächst der zeitliche Aspekt: "Tegut" hätte den "Teo" frühestens Mitte 2024 realisieren können.

"Das Franchisemodell von ,Tante M‘ entspricht auch eher dem genossenschaftlichen Gedanken", sagt Rösch. Auch wenn "Tante M" die Technik zum Eintritt sowie das Überwachungs- und Kassensystem stellt, den Hauptlieferanten bestimmt und der Dorfladen "Tante M" heißen wird, so ist die Genossenschaft doch selbst Betreiberin des Ladens.

"Das heißt, die Gewinne, die der Laden erwirtschaftet, fließen nicht in ein großes Unternehmen, sondern zum Großteil in unsere Genossenschaft. Somit ist es auch wirklich ein Laden von und für Götzinger Bürgerinnen und Bürger."

"Tante M" erhält einen kleinen Teil des Umsatzes als Franchisegebühr. Bei "Teo" wäre die Genossenschaft hingegen nur Verpächter der Fläche gewesen. Der Gewinn wäre komplett an "Tegut" geflossen, was nicht dem genossenschaftlichen Gedanken entsprochen hätte.

"Als Genossenschaft müssen wir selbstständig mit dem Laden erfolgreich sein. Wenn die Genossen nicht in ihren eigenen Dorfladen gehen, so wird dieser auf Dauer nicht bestehen können", unterstreicht Rösch.

Ein weiterer Punkt, der die Genossenschaft in ihrer Entscheidung für "Tante M" bestärkt hat, ist der Verkauf regionaler Produkte. Ein wichtiger Baustein im Vertriebsmodell von "Tante M" ist, dass Backwaren, Fleisch und Wurst sowie Gemüse, Obst und Eier von regionalen Erzeugern stammen und nicht von anonymen Ketten und Lieferanten.

Auch wenn es schon über 25 Filialen von "Tante M" in Baden-Württemberg gibt, gleichen sich die Filialen nicht, denn jede bezieht andere Produkte von ihren örtlichen Erzeugern.

Die Genossenschaft wird zu gegebener Zeit eine Umfrage starten, in der die Mitglieder abstimmen können, welcher Bäcker oder welcher Metzger den Dorfladen beliefern soll. Bei "Teo" wären regionale Produkte nicht möglich gewesen.

Die Genossenschaft kann als Betreiberin der Filiale die Produktpalette selbst bestimmen. "Wenn sich beispielsweise eine Schokoladenmarke nicht gut verkauft und von den Mitgliedern stattdessen eine andere gewünscht wird, so kann die Marke ohne Probleme ausgetauscht werden." Es sollen auch Feedback-Zettel im Markt ausgelegt werden, um zu erheben, welche neuen Produkte gewünscht werden.

Letztlich sind auch die Herstellungskosten für einen "Tante M" niedriger als bei einem "Teo", was eine deutliche finanzielle Entlastung für die Genossenschaft darstellt.

Der einzige Nachteil eines "Tante M"-Ladens im Vergleich zu einem "Teo" ist, dass "Tante M" nicht 24 Stunden am Tag geöffnet hat, sondern "nur" von 5 bis 23 Uhr. Geöffnet ist an sieben Tagen in der Woche, auch an Feiertagen.

Genau wie im "Teo" gibt es auch bei "Tante M" kein Verkaufspersonal: Die Kunden kassieren die Waren, die sie zuvor wie in einem normalen Supermarkt aus den Regalen genommen haben, selbstständig an der SB-Kasse.

Der Bezahlvorgang ist im Vergleich zu einem "Teo" etwas anders: Bei "Tante M" können die Kunden nicht nur mit ihrer EC-Karte bezahlen, sondern auch mit einer Kundenkarte, auf die sie vorher einen bestimmten Geldbetrag laden können.

Es gibt sogar die Möglichkeit, mit Bargeld zu zahlen. "In einigen Filialen gibt es eine Bargeldkasse, die jedoch kein Wechselgeld herausgeben kann", erklärt Rösch. Die Genossenschaft will mit einer Umfrage herausfinden, ob für Götzingen Zahlen mit Bargeld infrage kommt bzw. gewünscht wird.

Der nächste Schritt ist nun, die Genossenschaft auf Grundlage des Franchisevertrags in das Genossenschaftsregister eintragen zu lassen. Sofort nach Eintragung soll ein Bauantrag gestellt und anschließend mit der Errichtung begonnen werden. "Tante M" wird in Containerbauweise entstehen.

Sobald der Laden eröffnet ist und der Betrieb sich eingependelt hat, will sich die Genossenschaft rund um die Vorstandsmitglieder Reinhold J. Goisser, Jürgen Türschel und Kai-Christopher Rösch um dem nächsten Aspekt der Genossenschaft widmen: der Realisierung eines Cafés in Götzingen.