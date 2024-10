Mosbach. (schat/pm) Da darf man sich jetzt schon drauf freuen: Der Mosbacher Sommer 2025 hat bereits im Herbst 2024 einen ersten echten Topact: Mit Wincent Weiss kommt einer der angesagtesten deutschsprachigen Sänger zu den Open-Air-Konzerten in den Großen Elzpark.

Die Rhein-Neckar-Zeitung präsentiert, die Konzertagentur Provinztour liefert, Musikfans dürfen genießen. Schöne Aussichten, die zudem noch weiter angereichert werden sollen. Denn nachdem die Open Airs mit Sarah Connor und den Rocklegenden um Uriah Heep in diesem Sommer so gut angekommen sind, haben die Verantwortlichen von Provinztour und aus der Kulturabteilung der Stadt Mosbach richtig Lust auf Fortsetzung des Musikvergnügens unter freiem Himmel.

Doch der Reihe nach: Wincent Weiss geht 2025 wieder auf Sommertour. Auf zahlreichen Open-Air-Konzerten wollen der Sänger und Songwriter und seine Band mit einer energiegeladenen Show und Hits wie "Musik sein", "Feuerwerk" oder "Wer, wenn nicht wir" für unvergessliche Sommerabende sorgen. Wie das dann live und in Farbe aussieht und klingt, davon kann man sich am Freitag, 25. Juli 2025 (19.30 Uhr), im Großen Elzpark in Mosbach überzeugen.

Nach den gut besuchten Open-Air-Konzerten im Rahmen des Mosbacher Sommers 2024 (hier mit Sarah Connor) werden auch im kommenden Sommer Größen der Musikszene im Großen Elzpark gastieren. Foto: tko

Seine warme Stimme geht nicht wenigen unter die Haut, seine Songs gehen vielen direkt ins Herz – auch deshalb zählt Wincent Weiss zu den derzeit erfolgreichsten Künstlern, die die deutsche Musikszene zu bieten hat. Egal, ob im Radio, auf seinem Youtube-Kanal oder im Fernsehen in Formaten wie "Sing meinen Song" – Weiss zählt zu den absoluten Publikumslieblingen.

Nach seiner ersten Single "Regenbogen” und vor allem mit "Musik sein” nahm die Karriere des inzwischen 31-Jährigen mächtig an Fahrt auf. Der mit Platin veredelte Song gehörte zu den großen Hits des Jahres 2016. Im Jahr darauf erschien dann endlich das von der wachsenden Fangemeinde heiß ersehnte Debütalbum "Irgendwas gegen die Stille”.

Von da an war der Newcomer nicht mehr zu stoppen. 2019 erschien "Irgendwie anders”, landete auf Platz zwei der Charts. Das 2021 veröffentlichte Album "Vielleicht irgendwann" stieg dann gleich mal direkt auf Platz eins der Charts ein.

Sein jüngstes Album "Irgendwo Ankommen" gilt als Resultat einer langen Reise hin zu sich selbst. Denn in den letzten acht Jahren ist Weiss durch die unterschiedlichsten Phasen gegangen: fühlbar im Kreis der Konzertbesucher, zählbar in über einer Million monatlicher Hörer bei Spotify und einer Million Follower bei Instagram sowie in 600 Millionen Audio-Streams, über 130 Millionen Video-Views und 340.000 Abonnenten des eigenen Youtube-Kanals.

Hinzu kommen Top-Ten-Platzierungen und zigtausende Plays in den Radio-Airplay-Charts; auch in den offiziellen Verkaufscharts stand der Sänger mehrfach ganz weit oben. Greifbar in Platin- und Gold-Auszeichnungen für die letzten Singles und Alben. Oder in Form des Echos, des MTV Music Awards oder der Goldenen Kamera (Best Music Act).

Auch wenn Anfang Dezember 2024 eine Neuauflage seines Weihnachtsalbums "Wincents Weisse Weihnachten" erscheint, freut der 31-Jährige sich bereits jetzt auf den kommenden Sommer und die geplanten Open-Air-Shows: "Konzerte sind für mich der schönste Ort der Welt.

Zwei Stunden alles vergessen und loslassen – das kann nicht nur ich während der Konzerte, sondern das sehe ich auch in ganz vielen Gesichtern, wenn ich ins Publikum schaue", sagt Wincent Weiss. Er liebe die ausgelassene Stimmung auf Open-Air-Konzerten, sagt der Sänger: "Was gibt’s Schöneres, als an einem Sommerabend mit den besten Freunden oder der Familie auf einem Open Air zu den Lieblingsliedern zu tanzen und jede Zeile mitzusingen?" Für ihn, so der 31-Jährige voller Vorfreude, sei dies das Schönste am Sommer, "egal, ob vor oder auf der Bühne".

Info: Der Vorverkauf für das Konzert von Wincent Weiss im Rahmen des Mosbacher Sommers 2025 beginnt bereits am kommenden Freitag um 12 Uhr in Mosbach bei der Tourist Information sowie online unter www.provinztour.de. Auch die Ticket-Hotline 06261/918811 ist dann geschaltet.