Dallau. (nak) 14 kleine Feuerdrachen wirbeln künftig durch die Abteilung Dallau der Freiwilligen Feuerwehr Elztal. Schon seit Längerem brüteten die Kameraden über der Idee, eine Kinderwehr zu gründen. Bereits 2020 habe es erste Planungen gegeben, verriet der stellvertretende Abteilungskommandant Lorenz Hofmann bei der Gründungsfeier der neu ins Leben gerufenen Kinderwehr. Die Corona-Pandemie brachte die Planungen allerdings zum Erliegen.

Erst zu Beginn dieses Jahres habe man die Idee dann wieder aufgegriffen und schließlich in die Tat umgesetzt. Bereits im Mai fand die erste Gruppenstunde statt. Das Konzept hat Maren Noe ausgearbeitet, der Hofmann hierfür besonders dankte. Dank galt aber auch dem Team, das sich gemeinsam mit ihm künftig um die Jüngsten in der Wehr kümmert: Tina Hofmann, Maren Noe, Mareike Kiefner, Christoph Rastert und Mathias Christ. Des Weiteren dankte Hofmann dem Abteilungskommandanten Christopher Mayer als treibende Kraft hinter dem Vorhaben, den Eltern für die Unterstützung sowie den Kindern. Ihnen dankte der stellvertretende Abteilungskommandant für ihren Wissensdurst und ihre Begeisterung.

Zur offiziellen Gründung begrüßte Lorenz Hofmann auch Elztals Bürgermeister-Stellvertreter Gerd Hilbert, Dallaus Ortsvorsteher Sigfried Englert, den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Elztal, Andreas Kaiser, den Kommandanten der Abteilung Dallau, Christopher Mayer, Jugendwart Simon Fütterer, den stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart Frederik Noe sowie viele weitere Gäste.

Gesamtkommandant Andreas Kaiser sagte der Abteilung Unterstützung zu und gratulierte. Die Kinderfeuerwehr, inzwischen die zweite in der Elztaler Wehr, sei ein wichtiger Baustein, so Kaiser. Die Grüße der Gemeinde überbrachte Gerd Hilbert: Man sei froh, dass die Feuerwehr so gut funktioniere. Und man freue sich auch darüber, dass schon die Kleinsten in der Kinderwehr an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden.

Den Namen "Feuerdrachen" haben die Kinder aus verschiedenen Namensvorschlägen selbst gewählt. Nicole Heller gestaltete das Logo, das die T-Shirts der Kinder ziert, die sie bei der Gründungsfeier überreicht bekamen.