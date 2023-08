Mosbach. (RNZ/pm) Es gibt sie immer noch, die mutigen Pioniere. Ben Bock ist so einer. Er gehört an der DHBW Mosbach zu den ersten neun Studierenden, die seit diesem Semester den Schwerpunkt Holzbau in ihr Bauingenieurstudium integriert haben, schreibt die Hochschule in einer Pressemitteilung.

Der 28-Jährige hat eine klassische Ausbildung zum Zimmerer-Gesellen gemacht. "Für mich war es danach ein logischer Schritt, in Richtung Ingenieur zu gehen", sagt er über seine Karriereplanung. Da sei der Holzbau-Schwerpunkt im Bauingenieurstudium eine echte Einladung an ihn gewesen.

"Ben Bock und ‚sein‘ beziehungsweise ‚unser‘ Dualer Partner B&O sind sozusagen prototypisch für das, was wir mit dem Holzbau-Schwerpunkt in unserem Studiengang anbieten und erreichen wollen", erklärt Hartmut Werner, Studiengangleiter Bauingenieurswesen und selbst Professor für Holzbau. "Baden-Württemberg hat eine Holzbau-Offensive gestartet, und nirgendwo passt diese besser als hier. Das Land hat eine ausgeprägte Tradition im Holzbau, aber viele Jahre spielte dieser Baustoff nur eine untergeordnete Rolle – da haben eher Stahl- und Stahlbetonbau dominiert."

Hartmut Werner, Ben Bock und Frank Brühl widmen sich an der Dualen Hochschule Mosbach intensiv dem Baustoff Holz. Seitdem der Schwerpunkt an der Hochschule angeboten wird, hat sich das Interesse deutlich erhöht. Foto: DHBW

Über das Holz Innovativ-Programm (HIP) im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) hatte das Land Ende 2020 eine Stiftungsprofessur für Holzbau im Bereich Bauingenieurwesen-Projektmanagement an der DHBW Mosbach ermöglicht. Sie wurde im März 2021 mit Frank Brühl besetzt.

Professor Brühl sei der richtige Mann an der richtigen Stelle, findet man an der DHBW. Denn auch er "lebt" Holzbau mit jeder Faser: Schon im Jugendalter half er seinem Onkel, einem Zimmermeister. Die Zimmerer-Lehre war da schon vorgezeichnet. Nach dem Gesellenbrief entschied er sich statt für die Walz für die akademische Laufbahn, aber immer "sehr nah am Holz": Bauingenieurstudium in Stuttgart, danach Auslandsjahre dank DAAD-Stipendium an der University of Calgary in Kanada sowie in Christchurch/Neuseeland, schließlich Promotion an der Universität Stuttgart und Industrietätigkeiten als Projektingenieur sowie technischer Leiter im Ingenieurholzbau in Österreich und Prüfsachbearbeiter in Deutschland. "Mit Frank Brühl haben wir die Stiftungsprofessur exzellent besetzen können", freut sich Hartmut Werner, "sein Werdegang ist vom Holzbau geprägt".

Frank Brühl hat seit 2021 intensiv gearbeitet, um das spezielle Lehrangebot im Studienschwerpunkt auszugestalten. "Holz ist ein besonderes Material mit vielen Vorteilen, die auch unter Klima-Gesichtspunkten auf verschiedenen Ebenen positiv zum Tragen kommen – vom Raumklima bis zum Klima des Planeten. Aber Holz ist kein einfacher Baustoff. Mit ihm zu arbeiten, und ihn in idealer Weise mit anderen Baustoffen zu kombinieren, muss man als Bauingenieur möglichst umfassend lernen."

Das geschieht nun an der DHBW Mosbach. Die fünf Kernmodule im Lehrplan verdeutlichen, worum es geht: Ingenieurholzbau, Bauablaufplanung im Holzbau, Modulares Bauen und Bausanierung, Baukostenplanung und -steuerung im Holzbau und schließlich Maschinelle Fertigung im Holzbau. "Im gesamten sechssemestrigen Bauingenieurstudium nimmt der Schwerpunkt Holzbau zwei Semester ein", sagt Ben Bock. "Wir lernen dabei alles zum Material Holz, das ja ‚arbeitet‘ und je nach Umweltbedingungen unterschiedliche Festigkeit hat. Beim modularen Bauen geht es um Fertigbauteile, Aspekte, die auch bei der maschinellen Fertigung eine Rolle spielen. Dass die Planung und der Bauablauf bei Holz ‚speziell‘ sind, wird ebenfalls vermittelt."

Der neue Studienschwerpunkt ist für die Baubranche wichtig, insbesondere für den mehrgeschossigen Wohnungsbau, den Brückenbau und den Gewerbe- und Industriebau, schreibt die DHBW. "Das duale Studium in diesem Bereich ist ein Alleinstellungsmerkmal der DHBW und kann die Bauwirtschaft in der Region und darüber hinaus stärken", sagt Werner. "Es gibt einen erheblichen Bedarf an gut ausgebildeten Ingenieuren mit diesem Schwerpunkt – das zeigt auch das große Interesse unserer dualen Partner."

Holz sei zudem der einzige relevante Baustoff, der eine günstige CO2-Bilanz aufweise und einen unmittelbaren Speichereffekt erziele. "Durch die innovative Weiterverarbeitung mit niedrigem Energieeinsatz findet Holz in verschiedensten Formen Verwendung und kann mit architektonischen Akzenten zu einer nachhaltigen Baukultur beitragen", betont Frank Brühl.

Das Bauingenieurstudium mit dem neuen Schwerpunkt Holzbau haben im Dezember 2022 zunächst neun Studierende an der DHBW aufgenommen – Tendenz stark steigend. "Wir müssen ja auch immer passende Duale Partner dabei haben und diese einen geeigneten Bewerber finden", sagt Frank Brühl. Für das kommende Semester hat die DHBW 30 Studienplatzzusagen an 25 Duale Partner ausgesprochen. Die Plätze im Bauingenieurwesen sind begehrt, die DHBW empfiehlt, sich bei Interesse bereits ein Jahr im Voraus zu bewerben. Die aktuelle Liste an Studienplätzen 2024 in Mosbach wurde eben erst veröffentlicht.