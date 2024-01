Von Susa Schweizer und Andreas Hanel

Osterburken. "Früher waren Frauen nur Deko bei der CDU, das ist heute zum Glück nicht mehr so", sagte Margaret Horb – als ehemalige Bundestagsabgeordnete und CDU-Fraktionsvorsitzende im Osterburkener Gemeinderat quasi ein lebendes Beispiel für diesen Wandel – am Dienstagabend im Bistro "Return" in Osterburken. Dort fand unter dem Thema