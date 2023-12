Hirschhorn. (RNZ) Das Hirschhorner Schloss hoch droben über Stadt und Fluss gehört zu den schönsten Burgen im Neckartal. Am Wochenende wird dort erstmals eine Burgweihnacht mit Adventsmarkt ausgerichtet.

Der mittelalterliche Burghof, zwischen Pförtnerhaus und Gefängnisturm gelegen, bietet ein einmaliges Ambiente für vorweihnachtliche Stimmung. Festliche Beleuchtung und winterliche Dekoration zieren die alten Mauern. Dafür, dass es nicht langweilig wird, sorgt ein weihnachtliches Programm.

Um 15 Uhr an beiden Tagen erzählt der Nikolaus aus seiner Stadt Myra und verteilt Geschenke. Am Samstag um 16 Uhr gibt das Duo Kasper & Autz, Weihnachtsmelodien aus aller Welt zum Besten. Außerdem laden die Angela-Singers zum Adventsliedersingen. Am Sonntag um 17 Uhr spielt die Katholische Kirchenmusik ein Adventskonzert.

Große und kleine Kinder können sich beim Armbrustschießen ausprobieren. Der Verein Kampfhûs zeigt zu heißem Met und Punsch, wie Weihnachten im Mittelalter war. Dazu bieten Verkäufer ihre Waren an: von Honig über Weihnachtsschmuck, Spezialitäten aus Kamerun und Handgenähtes bis zu Seifen und Handwerklichem aus Holz.

Das Schloss ist über die Zufahrt von der Hainbrunner Straße aus erreichbar. Wegen Felssicherungsarbeiten an der Bahnstrecke sind die Parkmöglichkeiten allerdings eingeschränkt. Daher wird ein Aufstieg zu Fuß über die Klosterkirche (mit Treppenstufen oder über die auch für Kinderwagen geeignete Schlossstraße empfohlen.

Ort des Geschehens

Info: Schloss Hirschhorn am Samstag, 2., Dezember, 14 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.