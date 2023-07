Von Uta Förster

Hirschhorn. Große Zelte schmückten den Burghof der alten Anlage. Schon beim Durchschreiten des massigen Burgtores fühlte man sich in eine Jahrhunderte zurückliegende Zeit versetzt: das Mittelalter. Lange Tische, Ritterrüstungen und Menschen in mittelalterlichen Gewändern entdeckte der Besucher dort. Becher aus grobem Ton, Teller aus Holz, Schwerter, Speere und Lanzen. Auf einem brennenden Feuer brutzelte seit dem Morgen ein Wildschwein für das Abendessen vor sich hin.

Der Verein Kampfhûs campierte während des Wochenendes im Hof des alten Gemäuers und bot den interessierten Besuchern Einblicke in die mittelalterlichen Lebensweisen. Neben Schaukämpfen durften die großen und kleinen Kampfinteressierten selbst das Schwert schwingen und die Degen klirren lassen. Hierzu gab es eine professionelle Einweisung vom Vorsitzenden des Vereins, Heiko Schuster. Dieser betreibt seit 2021 in Hirschhorn eine Fechtschule für historische Kampfkünste und Selbstverteidigung, an der Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren Sport und Geschichte miteinander verbinden können.

Ehrenmitglied Ernst Löhlein brät seit dem Vormittag das Wildschwein für das Abendessen. Foto: Uta Förster

Einst war das Ritterfest in Hirschhorn der Hauptakt des Vereins, bei dem sie ihr Können und ihr Wissen über das altertümliche Leben weitergeben konnten. Seit dieses nicht mehr stattfindet, präsentiert die Gruppe ihre Kämpfe bei Mittelaltermärkten in der Umgebung, bei Kampfshows, oder in Theatervorstellungen wie zum Beispiel 2019 bei den Zwingenberger Schlossfestspielen "Artus – Excalibur". Auch bei Wettkämpfen des Dachverbandes historischen Fechtens (DDHF) ist Kampfhûs mit dabei.

Für das leibliche Wohl des Lagers, das rund 40 Leute beherbergt, sorgt Ehrenmitglied Ernst Löhlein. Als ehemaliger Koch weiß er, was seinen Leuten schmeckt. Und so brät seit Stunden das Wildschwein über dem Feuer. Wer vorher Hunger hat, darf sich am Eintopf bedienen und stärken. Für die Besucher des Events stehen zwei Food-Trucks bereit, die für Speis und Trank sorgen.

Am Wochenende wurden den Besuchern neben dem Schwertkampfworkshop in bulliger Hitze auch noch weitere Attraktionen geboten. So gab es einen Workshop für historische Tänze und für die kleineren Besucher eine Möglichkeit, gemeinsam mit dem Schmied kleine Anhänger zu schmieden.

Die Initiative und Organisation für dieses außergewöhnliche Fest ging vom Verein selbst aus. Sie boten der Stadt an, im Rahmen der 1250 Jahr-Feier und der Neubelebung der Burg, Besucher auf diese Art und Weise anzulocken. Die Kulisse der von der Sonne angestrahlten Burganlage hätte für ein Mittelalterlager nicht besser sein können. Vor dem inneren Auge sah man die Ritter durch die Tore schreiten und die Mägde mit Wasserkrügen durch den Hof laufen.

Für den Verein Kampfhûs, der im kommenden Jahr sein 10. Jubiläum feiert, war das Wochenende in jedem Fall ein gelungenes Fest, da es besonders abends - wenn alle Besucher gegangen waren, das Essen aufgetischt, die Krüge gefüllt wurden und die Sonne hinter den Mauern verschwand - erst so richtig gemütlich wurde.