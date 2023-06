Mosbach. (lah) Unter dem Motto "Multitalent Architektur" steht der bundesweite Tag der Architektur am Samstag, 24. Juni. In der Region lädt die Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis der Architekten zu einer kostenlosen Bustour ein, bei der vier Objekte rund um Mosbach besichtigt werden.

"An dem Aktionstag weisen wir traditionell auf gelungene bauliche und gestalterische Lösungen hin, von denen es – wie wir aus unseren Auszeichnungsverfahren Beispielhaftes Bauen wissen – in jeder Stadt, jeder Region zahlreiche gibt", sagt Markus Müller, der Präsident der baden-württembergischen Architektenkammer. Ein besonderes Anliegen steht dieses Jahr im Fokus: Mit guter Planung lassen sich – jenseits von Abriss und Neubau – individuelle Nutzerwünsche in und mit Bestandsbauten erfüllen.

Im Rahmen der Besichtigungstour rund um Mosbach werden die Ehrenamtlichen der Architektenkammer fachkundig vier ganz unterschiedliche Objekte und die zugehörigen Planungsideen erläutern. Darüber hinaus gibt es reichlich Gelegenheit zum Gespräch mit Expertinnen und Experten aus Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur oder Stadtplanung, wie auch mit der Bauherrschaft. Was macht eine qualitätvolle Gestaltung aus? Was kennzeichnet eine gelungene Integration ins bauliche Umfeld? Welche Materialien werden verbaut und warum? Auch Themen wie Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Funktionalität können angesprochen werden.

Schwarzach (Freibad) bildet eine Stationen der Tour zum Tag der Architektur in der Region. Foto: zg

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu der kostenlosen Besichtigungstour eingeladen. Der Bus fährt vier "Haltestellen" an. Der Einbau des Gemeindesaals Bruder Klaus steht in Mosbach auf dem Programm. Danach geht es zum Freibad Schwarzach. In Dallau erwarten die Teilnehmer zwei spannende Bauprojekte. Neben der Sanierung und Erweiterung des Elztaler Rathauses erfahren sie Hintergründe zu Umbau, Sanierung und Erweiterung der Elztalschule.

Info: Treffpunkt ist um 14 Uhr in Dallau Mitte, Bushaltestelle Hauptstraße in Elztal-Dallau. Ende der Besichtigungstour gegen 17.30 Uhr. Anmeldung ist obligat, direkt bei Josef Scheurich, dem Vorsitzenden der Kammergruppe: Telefon: 06283.21051, E-Mail: mail@jscheurich.de.