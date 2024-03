Hardheim. (rjs) Während des KFOR-Einsatzes der Bundeswehr nach dem Kosovokrieg rettete der Luftlandepionier Jens Ruths seinem Zugführer das Leben – und riskierte dafür sein eigenes. Bei der Suche nach versteckten Waffen in der bergigen Grenzregion zu Albanien wagte sich der junge Unteroffizier der Bundeswehr am 22. September 1999 in ein Minenfeld, um seinem von einem explodierten Sprengkörper

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote