Von Nadine Slaby

Obrigheim. Drei Bewerber gibt es für die am 9. Oktober anstehende Bürgermeisterwahl in Obrigheim. Amtsinhaber Achim Walter möchte die Gemeinde gern noch weitere acht Jahre begleiten und weiterentwickeln. Ebenfalls die Geschicke der Neckartalgemeinde leiten möchten Pflegefachkraft Margherita Hauck aus Binau sowie Ingenieur Samuel Speitelsbach aus Ravenstein. Letztgenannter erschien zur offiziellen Kandidatenvorstellung am Dienstagabend in der Neckarhalle aber erst gar nicht.

Zuerst hatten die Kandidaten die Möglichkeit, den gut 200 Bürgern in 14 Minuten sich und ihre Pläne für die Gemeinde zu präsentieren.

Achim Walter dankte dabei den Bürgern für ihre bisherige Unterstützung und das Vertrauen. In seiner Rede ging er auf Erreichtes ein. Er nannte hierbei die Umsetzung des Baugebiets Liebold, die Ansiedelung des Seniorenwohnheims, des Rewe-Marktes sowie zahlreicher Firmen im Techno; des Weiteren die Sanierung gemeindeeigener Gebäude wie etwa die Vereinsräumlichkeiten in Asbach oder die Halle in Mörtelstein, die Maßnahmen auf den Friedhöfen und besonders die Sanierung des evangelischen Kindergartens, der noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. "Sicher war nicht alles perfekt in den vergangenen acht Jahren", zeigte er sich selbstkritisch. Die Gemeinschaft vor Ort, die Vertrautheit und das Gefühl, füreinander da zu sein, seien jedoch Zeichen für die Gemeinde – für Obrigheim, für Asbach und Mörtelstein. "Deswegen bin ich sehr gerne Bürgermeister in Obrigheim."

Anpacken will er bei einer Wiederwahl die 1250-Jahr-Feier, die Erweiterung der Gemeinschaftsschule sowie die Sanierung der Halle in Asbach, ebenso die Baugebiete Münchberg und Hofäcker sowie die Sanierung der Ernst-Ertl-Halle, den Bau des Grüngutplatzes und die Weiterentwicklung des KWO-Geländes.

Gerecht werden will Walter auch den Senioren, etwa mit einem Bürgerbus, aber auch den vielen Ehrenamtlichen und den beiden Kirchengemeinden. Die Verwaltung will er als modernes Dienstleistungszentrum verstanden wissen. "Zuhören, sich gegenseitig ernst nehmen und Obrigheim, Asbach und Mörtelstein engagiert gemeinsam gestalten", lautet sein Versprechen für eine weitere Amtszeit.

Walters Herausforderin Margherita Hauck nutzte einen Teil ihrer Redezeit, um sich und ihren Werdegang vorzustellen. Die Pflegefachkraft machte 2005 eine Ausbildung zur Mentorin, arbeitet derzeit bei der Pharmafirma Audimedis in Göttingen und ist als freiberufliche Dozentin tätig. Heimat, so beschreibt sie es, sei für sie kein fester Ort. Vielmehr ziehe sie einen Radius von rund 20 Kilometern um ihren Lebensmittelpunkt in Binau.

Häufig sei sie im Wahlkampf gefragt worden, ob sie sich das Amt zutraue, obwohl sie keinen Verwaltungshintergrund habe: "Ja, man kann sich das Wissen aneignen", so die selbstbewusste Antwort in ihrer Rede. Die Fähigkeiten zur Teamführung und Teamfähigkeit besitze sie, und in gesellschaftliche Themen könne man sich einarbeiten, befand die Herausforderin.

Ein offenes Ohr für junge Familien, Unternehmer, Senioren – kurz alle Bürger Obrigheims, so unterschiedlich ihre Belange auch sein mögen – wolle sie haben. Ihr sei es dabei wichtig, Bewährtes zu erhalten, aber auch, Prozesse kritisch zu hinterfragen, da man "die Probleme von morgen nicht mit Werkzeugen von gestern" lösen könne.

Margherita Hauck sieht folgende drängende Themen: ein Dorfladen für die Ortsteile, ein Shuttlebus, das Einbinden von Kindern und Jugendlichen durch einen Jugendstammtisch, die Weiterentwicklung der Infrastruktur und des Techno sowie die Sicherung der ärztlichen Grundversorgung vor Ort. Immer bedacht werden sollten dabei, so Hauck, auch Fördermöglichkeiten.

Die Diskussions- und Fragerunde, die die erste Bürgermeisterstellvertreterin Luise Wörner versiert leitete, gestaltete sich eher schleppend. Die Fragen der Bürger drehten sich hauptsächlich um die Verkehrssicherheit. Ein Punkt, der immer wieder mit dem Verweis auf die Zuständigkeit beantwortet wurde, denn die liege im Falle von Landesstraßen (wie der Ortsdurchfahrt von Obrigheim) beim Land Baden-Württemberg, im Falle von Kreisstraßen (wie der Kirstetter und der Hochhäuser Straße) beim Landratsamt.

Achim Walter und Margherita Hauck stellten sich den (wenigen) Fragen der Zuhörer. Foto: Nadine Slaby

Auch Fragen nach erneuerbaren Energien und sozialem Wohnungsbau kamen auf, die der mit Verwaltungsvorgängen vertraute Amtsinhaber eingehender beantworten konnte als Margherita Hauck. Regen Zuspruch von Bürgerinnen und Bürgern erhielt auch die Herausforderin vor und nach der Veranstaltung im Saal gleichwohl.

Info: Unter www.obrigheim.de können sich Interessierte einen Tonmitschnitt der Veranstaltung anhören.