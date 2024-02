Von Marcus Deschner

Oberzent. Christian Kehrer bleibt auch künftig Bürgermeister der Stadt Oberzent. Mit einer Dreiviertelmehrheit (74,96 Prozent) der abgegebenen gültigen Stimmen wurde der 48-jährige parteilose Verwaltungsfachmann am Sonntag im Amt bestätigt.

Sonntagabend im Foyer der alten Turnhalle in Beerfelden: Nach Schließung der Wahllokale trudeln die ersten Gäste ein, um sich über das Ergebnis zu informieren. Bürgermeister Christian Kehrer ist auch schon da, einige seiner Amtskollegen aus der Nachbarschaft, darunter Hirschhorns Stadtoberhaupt Martin Hölz, kommen hinzu.

So langsam füllt sich der Raum, auch Landrat Frank Matiaske und sein Vor-Vorgänger Horst Schnur gesellen sich dazu, ebenso wie Stadträte und Stadtverordnete. Etwa 20 Minuten nach 18 Uhr taucht das erste Ergebnis auf der Leinwand auf, um halb sieben sind elf Bezirke ausgezählt. "Wie’s aussieht, wird der wohl nimmer verliere", flachst da Rudolf Brandel, langjähriger Vorsteher der Gemeindevertretung in Hesseneck.

Zwischendurch wird das Teilergebnis der gleichzeitig stattfindenden Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt Erbach eingeblendet. Dort setzt sich schließlich Amtsinhaber Dr. Peter Traub (FDP) mit 52,5 Prozent gegen CDU-Herausforderer Eric Engels (47,5 Prozent) durch, wie Lützelbachs Bürgermeister Tassilo Schindler am Rande Horst Schnur verrät. Derweil liegt auch die Auszählung in Oberzent in den letzten Zügen, lediglich einer der drei Briefwahlbezirke fehlt noch. Beifall brandet im dann gut gefüllten Foyer auf, als das Endergebnis feststeht.

Die Zahlen aus den insgesamt 21 Bezirken werden auf die Leinwand projiziert. Foto: Marcus Deschner

In Zahlen: 8229 Bürger aus den ehemals selbstständigen Kommunen Beerfelden, Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal waren wahlberechtigt, 3697 davon (44,93 Prozent) gaben auch ihre Stimme ab. 47 Stimmen (1,27 Prozent) waren ungültig. Auf Alleinbewerber Kehrer entfielen 2736 Voten (74,96 Prozent), mit Nein stimmten 914 Bürger (25,04 Prozent).

Insgesamt gab es 21 Wahlbezirke. In nur dreien davon lag die Wahlbeteiligung bei über 40 Prozent: Etzean (44,80), wovon Kehrer 78,57 Prozent auf sich vereinen konnte, Hesselbach (44,06; Kehrer: 86,67) und Ober-Hainbrunn (41,31; Kehrer: 85,44). In den drei Beerfelder Bezirken wurde die 20-Prozent-Beteiligungsmarke nicht geknackt. Die höchste Zustimmung erreichte der Amtsinhaber mit 91,49 Prozent im Bezirk Finkenbach/Hinterbach/Raubach (Wahlbeteiligung: 38,41 Prozent), wo er auch wohnt.

Kehrer dankt den Wählern und auch denen, die nicht für ihn votiert haben, denn auch sie hätten von einem demokratischen Recht Gebrauch gemacht. "Nur gemeinsam können wir was bewegen", betont der bisherige und künftige Bürgermeister, der "den tollen Zusammenhalt in der Stadt" lobt.

Er unterstreicht auch "die harmonische Zusammenarbeit in den politischen Gremien", dankt seiner Familie und seinen Mitarbeitern. "Ich freue mich auf die kommenden sechs Jahre", versichert Christian Kehrer und lädt zum Umtrunk ein.