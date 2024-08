Neunkirchen. (pm) Am 22. September entscheiden Neunkirchens Bürgerinnen und Bürger darüber, wer die Gemeinde in den kommenden acht Jahren verantwortlich führen soll. Als erster Kandidat für die Wahl des Bürgermeisters hat Amtsinhaber Bernhard Knörzer seine Bewerbung eingereicht: Er möchte die Vorhaben der Gemeinde "zu einem guten Ende führen", wie es in seiner Pressemitteilung heißt.

