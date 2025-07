Von Sebastian Schuch

Neckargerach. Norman Link redete in der Sitzung des Gemeinderats Neckargerach am Mittwoch gar nicht erst um den heißen Brei herum. "Ich schmeiße meinen Hut wieder in den Ring. Ich brenne nach wie vor für Neckargerach", sagte der Bürgermeister einleitend beim Tagesordnungspunkt "Bürgermeisterwahl 2025". "Wir haben viel erreicht in fünfzehneinhalb