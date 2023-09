Buchen. (rüb) Es ist eine schöne Tradition, dass die Veranstalter und Schausteller des Buchener Schützenmarktes auch an die denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Und so waren am Kindernachmittag am Mittwoch – wie seit Jahrzehnten üblich – Kinder aus dem Jugenddorf Klinge in Seckach und aus dem Kinderheim Walldürn eingeladen, auf dem Schützenmarkt einen schönen Nachmittag zu verbringen.

Neben Essen und Getränken spendierten die Schausteller den rund 80 Kindern und ihren Betreuen auch Freifahrten in den Fahrgeschäften. Auch an der Schießbude konnten sich die Kinder kostenlos ausprobieren.