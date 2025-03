Von Adrian Brosch

Buchen. (adb) "Tue deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen": So wird Teresa von Avila zitiert – was definitiv zum Gesundheitsforum Buchen passt, das seit 2010 ein fester Frühjahrstermin für alle Gesundheitsbewussten ist. Am Samstag lockte in der Stadthalle ein weiteres Mal die bewährte Mischung aus Information, Unterhaltung