Von Rüdiger Busch

Buchen/Walldürn. Krieg in der Ukraine, Inflation, Lieferengpässe und Fachkräftemangel: Trotz dieser und weiterer dunkler Vorzeichen ist es der Volksbank Franken gelungen, 2022 leicht zu wachsen, ein positives Ergebnis zu erzielen und ihre starke Stellung in der Region noch auszubauen: "Rund 60 Prozent der Einwohner in unserem Geschäftsgebiet sind Kunden unseres Hauses", sagt Vorständin Karin Fleischer im Beisein ihrer Kollegen Holger Dörr und Rainer Kehl bei der Jahrespressekonferenz der Genossenschaftsbank am Montag in der Hauptstelle in Buchen. Dass die Kunden mit ihrer Bank zufrieden sind, belegt auch die erneute Auszeichnung als "Beste Regionalbank" bei einer Befragung von 1,2 Millionen Bankkunden bundesweit.

Die Vorstände Holger Dörr, Karin Fleischer und Rainer Kehl sind mit der trotz schwieriger Rahmenbedingungen positiven Entwicklung der Volksbank Franken zufrieden. Foto: Rüdiger Busch

Leichtes Wachstum

"Die Volksbank Franken hat sich 2022 gut behauptet und konnte ihr kontinuierliches Wachstum trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen weiter fortsetzen", betont Rainer Kehl und verweist auf ein Kreditwachstum von 3,4 Prozent, das dank einer qualifizierten Beratung habe erreicht werden können.

Auch die Bilanzsumme ist gestiegen (5,1 Prozent). Der abrupte Zinsanstieg habe aber zu erheblichen Kursverlusten bei den Eigenanlagen geführt, was sich auf das Jahresergebnis ausgewirkt habe. Das Kundenanlagenvolumen sei durch die Entwicklungen auf den Wertpapiermärkten geprägt gewesen.

Trotz Kurseinbrüchen sei es aber sogar um 6 Millionen Euro leicht gestiegen. Der Zinsüberschuss als wichtigste Erlösposition wurde um 1,5 auf 20,8 Millionen Euro gesteigert. Auch das Provisionsergebnis verbesserte sich, und zwar auf 9,1 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn liegt mit 946.000 Euro nur knapp unter Vorjahresniveau. "Unter Berücksichtigung der besonderen Umstände ist die Bank mit dem ausgewiesenen Ergebnis zufrieden", sagt Kehl.

Starker Anstieg der Zinsen

Im Juli erhöhte die Europäische Zentralbank erstmals seit sechs Jahren den Leitzins um 0,5 Prozent und seitdem kontinuierlich auf aktuell 3 Prozent. Ein derart starker Anstieg in so kurzer Zeit sei zuvor unvorstellbar gewesen, verdeutlicht Holger Dörr. Die Volksbank habe ihre Anlageprodukte entsprechend angepasst, so dass die Kunden davon profitierten. Die hohe Inflation – 7,9 Prozent im Jahresdurchschnitt – erschwere aber den Erhalt von Vermögen und eine ausreichende Altersvorsorge: "Die Inflation frisst die Rendite auf", sagt Karin Fleischer mit Blick auf den Nominalzins.

Umso wichtiger sei eine gute, individuelle Beratung, das "Herzstück unserer Bank". Denn: "Mit der Streuung in verschiedene Investments mit einem stärkeren Fokus auf Unternehmensbeteiligungen und Sachwerte lassen sich langfristig höhere Renditen bei überschaubaren Risiken erreichen."

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

"Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, den Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität zu unterstützen", sagt Holger Dörr, etwa durch die Finanzierung von nachhaltigen Investitionen sowohl bei Privatpersonen als auch im Mittelstand. Daneben sei es genauso wichtig, den Kunden nachhaltige Anlagemöglichkeiten anzubieten. Die Volksbank Franken verfüge im Bereich der erneuerbaren Energien über eine hohe Kompetenz, auch durch ihr Engagement in der Energiegenossenschaft Energie + Umwelt.

Aber nicht nur bei Kunden, sondern auch im Unternehmen werde auf Nachhaltigkeit geachtet. "Das Hauptgebäude in Buchen wurde bereits mit Solaranlagen bestückt, und weitere Gebäude werden aktuell geprüft. Außerdem wird die Fahrzeugflotte nach und nach auf hybride oder rein elektrische Fahrzeuge umgestellt", so Dörr.

Beratung auf drei Kanälen

"Fast 90 Prozent aller Auszahlungen, Einzahlungen und Überweisungen werden inzwischen vom Kunden eigenständig durchgeführt", teilt Holger Dörr mit. Auch wenn das Online-Banking – und hier vor allem die App – weiter großen Zulauf haben, berät die Volksbank nicht nur digital, sondern weiterhin persönlich vor Ort und telefonisch (werktags von 8.30 bis 18 Uhr).

Seit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage nach digitalen und telefonischen Zugangswegen deutlich gestiegen. "Allein im Dezember 2022 meldeten sich die Kunden ca. 240.000-mal im OnlineBanking oder in der Banking-App an", informiert Holger Dörr, wobei sich mehr als drei Viertel der Kunden über das Smartphone einloggen.

Für die Zukunft gut aufgestellt

In Zeiten des Fachkräftemangels werde es für die Volksbank immer wichtiger, ausreichend Nachwuchs auszubilden: "Das sichert die Zukunftsfähigkeit unserer Bank", erklärt Rainer Kehl. Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten seien wichtig, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben.

Gut und zukunftsfähig sei die Bank auch in der Führungsetage aufgestellt: Für den zum Jahresende in den Ruhestand ausscheidenden Vorstand Rainer Kehl wurde bereits zum 1. Januar Holger Dörr neu in den Vorstand bestellt. Sein Vorstandsmandat bei der Energiegenossenschaft hat Dörr an Steffen Kuhn abgegeben.

Für die Mitglieder und die Region

"Wir sind stolz auf einen absoluten Mitgliederzuwachs von rund 100 Mitgliedern im Jahr 2022. Das ist heutzutage eher die Seltenheit in der genossenschaftlichen Finanzgruppe", unterstreicht Karin Fleischer. Die Mitglieder profitierten darüber hinaus von zusätzlichen Preisvorteilen, etwa beim Versicherungsangebot der R+V oder durch das Mehrwertprogramm "Mein Plus" mit Vergünstigungen bei über 14.000 Partnerunternehmen bundesweit.

Wer alles dabei ist, findet sich in der App "Mein Plus". Über die Crowdfunding-Plattform "Viele schaffen mehr" wurden 2022 zwölf Projekte mit einer Gesamt-Spendensumme von über 100.000 Euro gefördert, und mit der Aktion VR-Digication wurden bislang sieben Schulen mit rund 100.000 Euro unterstützt.

Künftige Entwicklung

"Die entscheidende Größe für die Handlungsfähigkeit unserer Bank in der Zukunft ist und bleibt das aufsichtsrechtliche Eigenkapital", erläutert Kehl. Diese Größe entscheidet über die Wachstumschancen der Bank. Daher fördert die Volksbank sowohl die Zeichnung weiterer Geschäftsanteile als auch die Gewinnung neuer Mitglieder.

Für 2023 gehe die Bank von einem verhaltenen Wachstum und einem höheren Jahresergebnis als 2022 aus. Vor diesem Hintergrund "sehen wir aktuell keine Notwendigkeit" für eine Fusion. Die Volksbank habe sich im Zuge der Gespräche mit den benachbarten Banken in Mosbach und Tauberbischofsheim deshalb bewusst für die Selbstständigkeit entschieden, betont Dörr.

Info: Der Volksbank Franken informiert bei ihren Mitgliederforen über aktuelle Themen: 14. März Adelsheim, 15. März Buchen (hybrid), 23. März Walldürn, 30. März Mudau und 19. April Hardheim.

Zahlen:

Bilanzsumme 1384 Mio. (+5,1 %)

Kundenvolumen 2610 Mio. (+1,2 %)

Kundenkredite 947 Mio. (+2,9 %)

Kundenanlagen 1663 Mio. (+0,4 %)

Steuern 2,7 Mio. (+8 %)

Bilanzgewinn 946.000 (-2,5 %)

Mitarbeiter 216 (-6,4 %)