Buchen. (rüb) Buchen feiert und Buchen liest: Zum Jubiläum "1250 Jahre Stadt Buchen" veranstalten die Buchhandlung Volk, die Stadt und weitere Partner in diesem und im kommenden Jahr mehrere Lesungen mit prominenten Autoren, darunter Denis Scheck, der bekannteste Literaturkritiker des Landes, und Spannungsexperte Arno Strobel.

> 22. Juni – Lesung mit Hanno Sauer im Selbstlernzentrum des BGB: Er gilt als einer der interessantesten jungen Philosophen unserer Zeit: Hanno Sauer lehrt Ethik an der Universität Utrecht in den Niederlanden. In seinem Ende März erschienenen Buch "Moral" (Piper, 400 Seiten, 26 Euro) widmet er sich der Frage "Woher kommt Moral, und wie zeigt sie sich heute?". Moderne Gesellschaften sind Krisengesellschaften: Universelle Werte sind erodiert, eine allgemeingültige Moral scheint für immer der Vergangenheit anzugehören. Doch der Schein trügt: Tatsächlich gibt es universelle Werte, die alle Menschen miteinander teilen. Hanno Sauer erzählt die Geschichte der Moral von der Entstehung menschlicher Kooperationsfähigkeit vor 5 Millionen Jahren bis zu den jüngsten Krisen moralischer Polarisierung. Die Lesung wird von der Buchhandlung Volk und dem Burghardt-Gymnasium präsentiert. Sie findet am Donnerstag, 22. Juni, um 19 Uhr im Atrium des BGB statt. Der Eintritt beträgt 12 Euro (regulär) und 6 Euro (ermäßigt). Tickets gibt es bei der Buchhandlung Volk und in der Tourist-Information.

> 3. Juli – Vollmondlesung im Waldschwimmbad: Auf die besondere Atmosphäre einer Lesung unter freiem Himmel dürfen sich die Teilnehmer dieser Veranstaltung freuen, die in Kooperation zwischen der Buchhandlung Volk und den Stadtwerken Buchen angeboten wird. Theaterregisseur Wolfgang Hofmann wird ab 20.30 Texte rund um das Motto "Überm Wasser unterm Mond" vortragen. Musikalisch umrahmt wird der Abend am Klavier durch Ulrich Hofmann. "Das wird mit Sicherheit ein wunderschöner Abend", freut sich Buchhändler Johannes Volk. Tickets sind in der Buchhandlung Volk, in der Tourist-Information sowie im Kiosk des Waldschwimmbads erhältlich. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Joseph-Martin-Kraus-Saal statt.

> 18. Juli – Lesung mit Denis Scheck im "Schwanen"-Biergarten: Mit spitzer Zunge stellt Deutschlands bekanntester Literaturkritiker in seiner ARD-Sendung "Druckfrisch" Neuerscheinungen vor – mal lobend und preisend, mal mit unerbittlicher Schärfe. Denis Scheck ist aber auch ein geistreicher Genießer, wie er mit seinem Buch "Schecks kulinarischer Kompass" unter Beweis stellt. In seinen kulinarischen Anekdoten erzählt er von seiner Leidenschaft für Essen und Trinken. Mit Sprachkunst und Witz schimpft er über das Bäckereisterben, dem seine Lieblingsbrezel zum Opfer fiel, Quälfleisch und die Scheußlichkeiten industriell hergestellten Fertigfutters oder berichtet von Luxusrestaurants, wo es Damenkarten ohne Preise gibt. In Kooperation mit dem Hotel-Restaurant "Prinz Carl" und dem Gasthaus "Zum Schwanen" sowie mit Unterstützung des Stadtmarketings konnte Johannes Volk den Kritiker für eine Lesung im Biergarten des "Schwanen" gewinnen. Die Besucher erwartet ab 19 Uhr aber nicht nur ein Hörgenuss, sondern auch kulinarische Schmankerl: Zwischen den einzelnen Vorträgen Schecks servieren die Küchenchefs Jens Jaegle und Simon Schäfer dazu passende Köstlichkeiten. "Es wird lecker werden", versprechen Jaegle und Schäfer. Den Eintritt und ein Drei-Gänge-Menü gibt es für 55 Euro. Tickets gibt es in der Buchhandlung Volk und in der Tourist-Information.

> 16. September – Lesung mit Arno Strobel in der Stadthalle: Arno Strobel liebt Grenzerfahrungen und teilt sie gern mit seinen Lesern. Deshalb machen seine Thriller auch vor den größten Urängsten nicht Halt. Wenn ihn eine Idee nicht mehr loslässt und er den Hintergründen mit Hilfe seines Netzwerks aus Experten auf den Grund gehen will, weiß er, dass der Grundstein für seinen nächsten Roman gelegt ist. In Buchen liest er aus seinem Thriller "Der Trip – Du hast dich frei gefühlt. Bis er dich fand". Darüber hinaus erhalten die Gäste Hintergrundinformationen zur Entstehung des Buches, hören einige Anekdoten, und auch andere Geschichten sind mit im Gepäck. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dem Autor Fragen zu stellen. Im Anschluss an die Veranstaltung kann man sich selbstverständlich auch Bücher signieren lassen und Fotos machen. Tickets erhalten Interessierte in der Tourist-Information sowie unter www.reservix.de im Internet.

30. September – Lesung mit Boris Pfeiffer: Kinderbuchautor Boris Pfeiffer, Autor der Kult-Reihe "Die drei Fragezeichen Kids", wird am Samstag, 30. September, um 15 Uhr in der Stadtbücherei zu Gast sein und den Fans der Detektivreihe neue Abenteuer von Justus, Peter und Bob näherbringen.