Buchen. (tra) Ein Zimmerbrand, der am frühen Mittwochmorgen ausbrach, konnte durch die Feuerwehr Buchen schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass er auf das Untergeschoss des Wohnhauses im Steinäckerweg begrenzt blieb. Wie das Polizeipräsidium Heilbronn in einer Pressemeldung mitteilte, wurde niemand verletzt.

Beim Zimmerbrand, der gegen 2.45 Uhr gemeldet wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wie die Feuerwehr Buchen auf ihrer Homepage berichtet, habe die Bewohnerin des Hauses nachts die Feuerwehr alarmiert, da ihr Zimmer im Untergeschoss brannte. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Zimmer lichterloh und eines der Fenster war geborsten", so die Feuerwehr.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen durch das Fenster. Fotos: Feuerwehr Buchen

Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand durch das Fenster und konnten die Flammen innerhalb von Minuten löschen und ein Übergreifen verhindern. Im Einsatz waren die Abteilung Stadt, DRK, Polizei und ein Energieversorgungsunternehmen.