Buchen. (adb) Wer zur Zeit das obere Parkdeck in der Haagstraße passiert, bemerkt selbst im Vorbeigehen die Entstehung einer beeindruckenden Kunstinstallation, die nicht nur optisch Akzente setzt: Was der Hainstadter Künstler Werner Zeh und sein aus Senegal stammender Freund Kalidou Kassé unter dem Titel "La Teranga – 25 Jahre Freundschaft" gestalten, huldigt dem Thema "Völkerfreundschaft" in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote