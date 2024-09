Buchen. (rüb) Was ist nur mit der Ampelanlage an der Kreuzung Am Ring/ Hollerbacher Straße los? Eine Leserin hat sich an die RNZ gewandt und beklagt, dass die Ampeln dort alle zwei bis drei Wochen ausfallen würden. Dies sei sehr gefährlich, da viele Schüler diese viel befahrene Kreuzung passieren würden.

Vor einer Woche seien die alten Ampeln dann durch neue LED-Ampeln ersetzt worden,