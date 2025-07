Von Rüdiger Busch

Buchen. 13 oder 14 Punkte? Am Ende waren sich die Schülersprecher Luca Grimm, Oliver Linke, Xenia Linker und Luis Svoboda nicht ganz einig, mit welcher Punktzahl sie den Umbau des Burghardt-Gymnasiums (BGB) bewerten sollen. In Schulnoten gerechnet würde das Projekt aber ganz nah an der Note eins kratzen, daran bestand kein Zweifel.

Gemeinsam mit Schulleiter