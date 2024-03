Von Rüdiger Busch

Buchen. Die kommunale Wärmeplanung soll, so das Ziel der Landesregierung, zur Grundlage für klimafreundliches Heizen werden. Wer bei der Vorstellung des Entwurfs der Wärmeplanung darauf gehofft hatte, dass darin ein konkreter Weg zur Klimaneutralität in Buchen aufgezeigt wird, der wurde am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt