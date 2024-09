Von Theresa Kögel

Buchen. Vor den Altglascontainern am Ringkreisel in Buchen stapelt sich der Müll. Immer wieder wird Abfall hier illegal entsorgt. Am Freitagmorgen sieht es besonders dreist aus: Unmengen an leeren Flaschen liegen vor den Containern. Statt sie einfach direkt dahinter fachgerecht zu entsorgen, wurden sie auf die Wiese davor abgelagert.

Das Problem des illegal abgelagerten Mülls belastet nicht nur die Verantwortlichen, sondern sorgt auch für Kosten für die Allgemeinheit, wie die Fachbereichsleiterin des Bürger- und Servicediensts der Stadt Buchen, Simone Schölch, auf Nachfrage der RNZ verdeutlicht.

Sie ärgert sich über das leidige Thema, für das bisher keine effektive Lösung gefunden werden konnte. Eine Videoüberwachung sei derzeit nicht realisierbar, da die Datenschutzregelungen zu stark einschränken würden.

Es sei dementsprechend so gut wie unmöglich, die Täter der Vermüllung zu identifizieren, weshalb die Stadt versuchen wolle, die Bürger für die Problematik zu sensibilisieren.

"Das Bewusstsein für eine ordentliche Müllentsorgung muss schon in der Erziehung vermittelt werden, um ein derartiges Verhalten zu vermeiden", meint Schölch.

Oftmals hätten die Täter auch das Gefühl, eine illegale Müllentsorgung an den Glascontainern sei "nicht so schlimm". Dies sei aber eine klare Fehleinschätzung. Die Botschaft ist deutlich: Alle Bürger sind aufgefordert, nicht wegzuschauen und die illegale Müllablagerung zu melden.