Von Rüdiger Busch

Buchen. "Wir haben wieder ein herausforderndes Jahr hinter uns, das unsere Bank gut gemeistert hat", sagte Vorständin Karin Fleischer am Montag bei der Jahrespressekonferenz in der Hauptstelle in Buchen. Krieg in der Ukraine, eskalierender Nahostkonflikt, Inflation und die schwächelnde Wirtschaft waren nur einige der von ihr angeführten