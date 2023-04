An beiden Festtagen gibt es in der Pfarrgasse einen Flohmarkt – die Teilnahme als Verkäufer ist ohne Anmeldung möglich. Es gilt freie ...

In der Stadtbücherei wird am Sonntag ab 15 Uhr das Stück ",Der Drache Schlapponassi" gezeigt, ein turbulentes Kasper-Abenteuer, gespielt vom Puppentheater "Putschenelle". Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren.

Dank der finanzielle Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald konnte die Aktivgemeinschaft wieder den beliebten Zauberer Bennini verpflichten: Am Samstag zaubert er auf der Bühne, am Sonntag modelliert er für Kinder kostenlos Luftballonfiguren. Außerdem wird am Sonntag – ebenfalls spendenfinanziert – eine Marching-Band durch die Stadt ziehen und für Stimmung sorgen.

Buchen. (rüb) Ein reizvolles Bühnenprogramm vor dem Alten Rathaus, rund 50 Aussteller mit vielfältigen kulinarischen Angeboten und Einkaufsmöglichkeiten an den Ständen und in den Fachgeschäften und dazu weitere Höhepunkte wie das Teddybären-Krankenhaus: Der 50. Goldene Mai hat am Samstag/Sonntag, 6./7. Mai, ideale Voraussetzungen, um zum Besuchermagneten zu werden. In einem Pressegespräch im Hotel "Prinz Carl" stellten die Aktivgemeinschaft, die Stadt und weitere Kooperationspartner das Programm und seine Höhepunkte vor.

Die Geschäfte und Stände sind am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auftakt ist am Samstag um 10.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung, inklusive Bieranstich, und umrahmt von den Klängen der Buchener Jugendkapelle. Anschließend ist die Bühne frei für ein buntes Programm (siehe unten).

Zauberer und Kasper-Theater

Flohmarkt und Maschinenschau

An beiden Festtagen gibt es in der Pfarrgasse einen Flohmarkt – die Teilnahme als Verkäufer ist ohne Anmeldung möglich. Es gilt freie Platzwahl: Wer zuerst kommt, kann sich die besten Plätze sichern. Auf dem Wimpinaplatz wird eine beeindruckende Maschinenschau geboten: Die Firma W&K Land und Forst (Seckach) zeigt eine Ausstellung und Vorführungen von Land- und Forstmaschinen.

Teddybären-Krankenhaus

Ein absoluter Höhepunkt des Wochenendes im Mai verspricht das Teddybären-Krankenhaus zu werden, das seine Zelte an beiden Tagen in der Vorstadtstraße aufschlagen wird. TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski und Chefarzt Dr. Harald Genzwürker hatten schon länger mit dem Gedanken gespielt, nach 2012 und 2017 eine Neuauflage zu starten. Da die Corona-Situation eine solche Veranstaltung in den Kliniken lange Zeit nicht zuließ, entstand der Gedanke einer Freiluftveranstaltung – und der Goldene Mai bietet nun den passenden Rahmen dafür.

Das Ganze ist eine Gemeinschaftsaktion der Kliniken, des TSV Buchen, des DRK, der Feuerwehr und der Versicherung BGV. Ein Teil der Vorstadtstraße wird sich in eine "Blaulichtmeile" verwandeln: Das DRK präsentiert sich und seine Fahrzeuge, ein Notarzt wird anwesend sein, und am Sonntag wird sich auch die Freiwillige Feuerwehr vorstellen.

"Unser Ziel ist es, Kindern mögliche Ängste vor dem Arztbesuch zu nehmen", erläutert Dr. Genzwürker. Die Kinder schlüpfen dabei in eine Elternrolle und bringen ihr "Kind" (Kuscheltier) ins Krankenhaus. Das wird stilecht mit Empfang, Wartebereich und Behandlungsraum ausgestaltet. Ärzte und Pflegepersonal der Neckar-Odenwald-Kliniken werden sich, unterstützt von Aktiven des TSV, um die großen und kleinen Verletzungen von Teddy und Co. kümmern. Und wer kein Kuscheltier dabei hat, kann sich vor Ort eines für den Arztbesuch ausleihen.

Alles in allem also glänzende Aussichten für den Goldenen Mai – und nach dem bisher so durchwachsenen Frühling sollte auch das Wetter mitspielen, sind sich Simone Farrenkopf und Melanie Haag einig.

Das Bühnenprogramm:

Samstag, 6. Mai

10.30–11 Uhr: Jugendkapelle

13–14 Uhr: Musikkapelle Eberstadt

14–15 Uhr: Tanzschule Metz

16–16.30 Uhr: Arian Golic

16.30–18 Uhr: Zauberer Bennini

Sonntag, 7. Mai

13–14 Uhr: JMK-Big-Band

14–15 Uhr: Modenschau Niederle

15–17 Uhr: Stadtkapelle Buchen