Buchen. (rüb) Strahlende Gesichter gab es am Dienstag am Stammsitz des Pflegedienstes "Hand in Hand" in Buchen: Vertreter von 21 Sportvereinen aus dem Geschäftsgebiet des Unternehmens durften jeweils zwei Fußball-Minitore für das Jugendtraining in Empfang nehmen. Statt den Kunden von "Hand in Hand" zu Ostern kleine Präsente zu überreichen, hatten sich die Verantwortlichen entschieden, die Kinder und Jugendlichen in der Region zu erfreuen. Die gespendeten 42 Tore haben einen Wert von über 5000 Euro.

"Es ist mir eine Herzensangelegenheit, für die Region Gutes zu tun", sagte Geschäftsführer Mazlum Oktay und bezeichnete Dietmar Hopp dabei als großes Vorbild: "Was er für seine Heimatregion geleistet hat und weiterhin leistet, ist beeindruckend." Der Pflegedienst "Hand in Hand" komme aus der Region und stehe für die Region", hob der Firmengründer heraus, der früher selbst Fußball gespielt hat und heute als Familienvater beim Fußballtraining der Kinder hilft.

"Beim Bambini-Training habe ich festgestellt, dass wir nicht die besten Tore haben", berichtete der Familienvater. So sei die Idee entstanden, die Vereine in der Region mit entsprechenden Sachspenden zu unterstützen – und zwar explizit die Jugendmannschaften.

Alle Vereine aus der Region konnten sich für zwei Tore bewerben. Folgende Vereine wurden berücksichtigt: TSV Amorbach, TSV Assamstadt, VfB Bad Mergentheim, FV Elztal, SG Erftal, VfR Gommersdorf, SpVgg Hainstadt, SV Königshofen, JSV Limbach/Fahrenbach, Miltenberger SV, SpVgg Möckmühl, FV Mosbach, TSV Mudau, TSV Neudenau, SV Schlierstadt, SC Klinge Seckach, TSV Tauberbischofsheim, TSV Unterschüpf, FSV Waldbrunn/JSG Neckar-Odenwald, SV Waldhausen und Eintracht Walldürn.