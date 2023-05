Buchen. (vs) Die Streetdance-Europameisterschaften (Hip-Hop/Breakdance) der Udo (United Dance Organisation) fanden – wie jedes Jahr – auf dem Atomkraftwerksgelände Kalkar an der holländischen Grenze statt, das jedoch nie in Betrieb genommen wurde. So beschränkte sich drei Tage lang das Strahlen auf die Sonne und die Gesichter der Gut- bis Bestplatzierten. Letzteren wollten auch die Buchener Tänzerinnen und Tänzer des Integrations- und Präventionsprojektes Hip-Hop-Breakdance im TSV 1863 Buchen angehören. Schließlich hatten sie sich wieder monatelang sehr intensiv drei Mal wöchentlich auf die Präsentation ihrer Show vorbereitet, deren Choreografie von ihrem seit Jahren sehr erfolgreichen Trainer Kevin Sauer entwickelt und einstudiert wurde.

Insgesamt waren 217 Gruppen aus ganz Europa angetreten, jeder mit dem Ziel, Europameister zu werden. Da machten selbstverständlich auch die Buchener keine Ausnahme.

Die Preisträger im Solo und Duo. Unser Foto zeigt (v. l.) Daniel Jakob, Max Wisner, Michelle Walter sowie (kniend) Elina Wisner und Jana Sverev. Foto: privat

Jede Altersklasse ist in vier Leistungsstufen unterteilt: Beginner, Novice, Intermediate und Advanced. Für die Buchener Nachwuchsgruppe "X-Ception" waren die Europameisterschaften (EM) Neuland. Sie sind seit drei Wochen amtierender Deutscher Meister der Altersklasse U18/Advanced und wurden bei den Weltmeisterschaften 2022 in Blackpool Dritter, die Herausforderungen einer EM nahmen sie nun zum ersten Mal an: Mit Ehrgeiz, Spannung und Freude wollten sie "on Top" sein, wie Projektleiter Volker Schwender lobend hervorhob.

Ein Teil der Buchener Tänzerinnen und Tänzer wollte sich nicht nur auf den Team-Wettbewerb beschränken, sondern sie reizte die Herausforderungen der Solo- und Duo-Kategorien. Ein Bereich, in dem sie ihre tänzerische Kreativität mit mehr Konkurrenten messen mussten.

Die erste Entscheidung fiel am vergangenen Freitag bei den sogenannten "Prelims" (Vorentscheidungen). Dabei wird entschieden, ob eine Gruppe ins Halbfinale kommt, bereits ausscheidet, oder so gut von der vierköpfigen internationalen Jury bewertet wird, dass sie das Halbfinale überspringen und direkt im Finale landen können. Diese Glücksmomente durfte "X-Ception" genießen: Dank perfekter Performance und hoher Jury-Bewertung landete die Gruppe direkt im Finale. Am Samstag mussten die Buchener Solos und Duos antreten. Einige schafften es ins Finale, das am Sonntag stattfand.

Die spannendsten Augenblicke sind die Bekanntgaben der Ergebnisse. Die perfekte Performance der "X-Ception"-Crew wurde im Finale von einer siebenköpfigen Jury mit Platz 2 belohnt, d. h. "X-Ception" ist Vize-Europameister.

In der Kategorie Solo tanzten sich in ihrer jeweiligen Altersklasse Michelle Walter (Ü18/Beginner) mit Platz 3, Daniel Jakob (U18/Novice) mit Platz 4, Max Wisner (Ü18/Intermediate) mit Platz 5 und das Duo Elina Wisner/Jana Sverev mit Platz 5 in die Top 5.

Alle Buchener Tänzerinnen und Tänzer sehen der Weltmeisterschaft Ende August in Blackpool/England hoch motiviert entgegen, für die sich alle qualifiziert haben.