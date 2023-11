Buchen. (pm) Sauber und sicher – so wünscht sich jeder seine Umgebung. Die Stadtverwaltung unternimmt große Anstrengungen, um Buchen sauber und im Winter gefahrenfrei zu halten. Dennoch müssen alle ihren Beitrag leisten, wenn es gelingen soll, die Stadt gepflegt und geräumt erscheinen zu lassen.

Straßenanlieger sind verpflichtet, so die Stadt Buchen in einer Pressemitteilung, Gehwege bei Schneefall zu räumen sowie bei Glätte zu bestreuen.

Straßenanlieger sind die Eigentümer und Besitzer (Mieter und Pächter) von bebauten und auch unbebauten Grundstücken, die an einer Straße liegen. Auch wenn keine Gehwege vorhanden sind, ist am Fahrbahnrand der am Grundstück entlangführenden Straßen ein Streifen von 1,50 Meter Breite als Gehweg zu sichern. In verkehrsberuhigten Bereichen sind an deren Rand liegende Flächen ebenfalls in einer Breite von 1,50 Meter zu räumen und zu bestreuen.

Zum Bestreuen sind Sand, Split oder Asche zu verwenden. Die Verwendung von auftauenden Streumitteln (Salz) ist verboten. Diese Mittel dürfen nur ausnahmsweise bei Glatteis oder Eisregen und an Steilstrecken verwendet werden.

Die Gehwege bzw. Flächen müssen montags bis freitags bis 7 Uhr, samstags bis 8 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr geräumt und gestreut sein. Diese Verpflichtung besteht bis 21 Uhr. Straßenanlieger und Verkehrsteilnehmer müssen darauf achten, dass für Räum- und Streufahrzeuge eine ausreichende Durchfahrtsbreite gewährleistet ist.

Auch durch freilaufende Hunde kommt es immer wieder zu Belästigungen. Innerorts sind Hunde an der Leine zu führen. Leinenpflicht gilt ebenso in Grün- und Erholungsanlagen. Auf Spielplätze und die "Alla Hopp"-Anlage dürfen Hunde nicht mitgenommen werden.

Grundsätzlich dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei herumlaufen. Ab Einbruch der Dunkelheit bis zur Morgendämmerung sind Hunde auf allen Gemarkungen der Stadt an der Leine zu führen. Für Hundehalter müssen zudem die Hinterlassenschaft ihres Tieres beseitigen.

Auch durch in den Straßenraum wachsende Sträucher, Hecken und Bäume oder durch herabhängende Äste entstehen oft Gefahrensituationen. Eigentümer oder Nutzungsberechtigte sind im Interesse der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von Schadenersatzforderungen zum Rückschnitt verpflichtet. An Straßen darf der Bewuchs bis zu einer Höhe von 4,50 Meter und an Rad- und Gehwegen bis zu einer Höhe von 2,50 Meter nicht hineinragen.