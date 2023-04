Buchen. (rüb) Nicht nur am Weißen Sonntag, wie es früher üblich war, sondern zumeist in den Wochen zwischen Ostern und Pfingsten finden in den katholischen Kirchengemeinden die Erstkommunionfeiern statt.

In der Seelsorgeeinheit Buchen begann der Reigen der Festgottesdienste am gestrigen Sonntag in der Pfarrkirche St. Magnus in Hainstadt, zelebriert von Stadtpfarrer und Dekan Johannes Balbach.

14 Kinder gingen dort erstmals zum Tisch des Herrn. Sieben weitere Festgottesdienste in der Kernstadt und den Stadtteilen folgen in den nächsten Wochen. Das Foto zeigt die Hainstadter Erstkommunionkinder mit Dekan Balbach, Gemeindereferentin Birgit Allabar und den Ministranten.