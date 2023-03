Buchen. (RNZ) Mit drei Live-Acts können Musikliebhaber am Samstag, 25. März, ab 18 Uhr auf dem Wimpinaplatz den Frühling willkommen heißen. Den Auftakt beim Event "Hello Spring" macht um 18.30 Uhr Singer und Songwriter "KrizRok". Der Musiker aus Dallau will der Menge ordentlich einheizen, bevor gegen 19.15 Uhr die Rock-Coverband "Still Riot" das Mikrofon übernimmt.

Die 2015 gegründete Band aus Unterschefflenz besteht aus vier Musikern, die ihrer Leidenschaft, der Rockmusik, nachgehen. Dass sie lieben, was sie tun, möchten sie bei "Hello Spring" ihre Zuhörer spüren lassen.

Um 20.30 Uhr betritt dann das Highlight des Abends die Bühne: eine der gefragtesten Coverbands aus der Umgebung, "Shark". In der Vergangenheit hat die Band immer wieder Hallen gefüllt und erstklassige Stimmung verbreitet. Veranstalter sind die Firma Phiba Event in Zusammenarbeit mit Wake-Up-Eventtechnik.

Info: Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts.